Québec solidaire (QS) lance vendredi une campagne intitulée Nouveau Québec, une initiative qui cherchera à convaincre la nouvelle génération d’embrasser le projet d’indépendance du Québec.

La Presse Canadienne

L’initiative sera portée par la députée de Mercier, Ruba Ghazal. Elle explique qu’en tant que Québécoise d’origine palestinienne, elle comprend et ressent ce que c’est d’être déraciné, de voir sa langue et sa culture menacées. Elle veut donc participer à transmettre l’amour du français et de la culture québécoise.

Un sondage Léger réalisé au début du mois montre que les appuis à la souveraineté des répondants s’établissaient à environ 35 %. Quant aux intentions de vote, elles accordent 32 % des appuis au Parti québécois (PQ) qui fait la promotion de l’indépendance, 25 % à la Coalition avenir Québec (CAQ) au pouvoir, 16 % à Québec solidaire et 15 % au Parti libéral (PLQ).

Québec solidaire pense que le chemin vers l’indépendance passe par un ralliement des jeunes à la cause, eux qui n’ont pas vécu les deux premiers référendums, en 1980 et en 1995.

Mme Ghazal affirme que le Québec ne peut pas se permettre de perdre un troisième référendum et c’est pour ça qu’il faut parler à la nouvelle génération.

La co-porte-parole solidaire, Émilise Lessard-Therrien, participera aussi à la campagne Nouveau Québec. À son avis, le projet indépendantiste est émancipateur et il résonnera chez une génération ayant grandi dans un Québec sans grand projet de société. Pour Mme Lessard-Therrien, l’indépendance du Québec est la clé de voûte pour agir sur tous les fronts comme la justice sociale, l’environnement et l’autodétermination.

Québec solidaire entend diffuser son discours indépendantiste sur un nouveau site internet. Il fera aussi campagne sur le terrain pour organiser des évènements, des conférences et des actions d’affichage pour promouvoir le projet d’indépendance.