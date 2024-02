(Montréal) « Frustré » des pourparlers avec les libéraux, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh lance un ultimatum. Si le gouvernement Trudeau ne présente pas de cadre pour l’assurance médicaments d’ici le 1er mars, le Nouveau Parti démocratique (NPD) mettra fin à l’entente de soutien et de confiance entre les deux partis.

Vicky Fragasso-Marquis La Presse Canadienne

Les néo-démocrates et les libéraux sont liés par une entente pour maintenir le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau au pouvoir jusqu’en 2025.

Mais M. Singh exige que les libéraux présentent enfin un cadre national d’assurance médicaments pour que le NPD continue d’appuyer le gouvernement sur des votes importants, ce qui empêche notamment la tenue d’élections fédérales.

« Malgré qu’on a une entente où c’est écrit noir sur blanc, ils essaient d’éviter ce qu’ils ont promis de faire, ils essaient de briser les promesses », a déploré vendredi midi le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, à l’extérieur de l’hôtel de ville de Montréal, où il a rencontré plus tôt la mairesse Valérie Plante.

Il affirme avoir dit « fermement » au premier ministre Trudeau que si les libéraux ne remplissaient pas leur part de l’entente, il y aurait des « conséquences ».

Interrogé sur les conséquences en question, M. Singh a dit que le NPD pourrait ne plus aider les libéraux avec leurs projets de loi, ou ne plus les appuyer dans les motions en comité.

« J’ai été ferme. Je dois voir un projet de loi et des éléments pour une assurance médicaments, sinon les libéraux vont avoir des conséquences », a-t-il réitéré.

Interrogé plus tôt dans la journée sur le sujet, le premier ministre Justin Trudeau avait une approche un peu plus optimiste.

« On travaille très fort pour livrer un projet de loi pour encadrer les assurances médicaments et on est en train de progresser de façon positive », a déclaré M. Trudeau, de passage à King City, près de Toronto.

« On va continuer de façon constructive avec tous les parlementaires qui le veulent. »