(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) entend rembourser à un couple endeuillé les 200 $ qu’il a payés pour rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, lors d’un cocktail de financement.

« Comme parti et comme institution, on est inconfortable de recevoir cet argent-là », affirme en entrevue la directrice générale du parti, Brigitte Legault. Elle a écrit vendredi matin à Elizabeth Rivera et Antoine Bittar, un couple qui a perdu sa fille dans un accident de la route et qui dirige la branche montréalaise de l’organisme Les mères contre l’alcool au volant (MADD Montréal).

« On leur a écrit un courriel pour s’excuser de la situation et on leur a offert un remboursement. On attend une réponse de leur part », a dit Mme Legaut.

Selon elle, « cette situation n’aurait dû arriver. On aurait dû leur offrir une rencontre avec la ministre sans payer ».

Jeudi, en commission parlementaire, Elizabeth Rivera et Antoine Bittar ont raconté qu’une employée politique de la députée Marilyne Picard les a invités l’automne dernier à donner 200 $ pour participer à un cocktail de la CAQ en présence de Geneviève Guilbault afin de faire avancer leur cause. « On a eu nos deux minutes [avec la ministre] et honnêtement, quand j’ai quitté l’endroit, j’étais vraiment déçue. J’ai trouvé ça inacceptable qu’on nous demande de payer 200 $ pour rencontrer la ministre », a raconté Mme Rivera.

Selon Brigitte Legault, « il n’y a pas de système » à la CAQ visant à solliciter des personnes qui tentent de faire avancer des dossiers auprès des députés. L’employée politique qui a fait l’invitation n’avait pas de « mauvaise intention ». Ce qui s’est produit avec le couple endeuillé, « c’est un acte isolé », a-t-elle plaidé.

La directrice générale a rappelé que la CAQ a pris une mesure « radicale » la semaine dernière en renonçant au financement populaire.

Le Directeur général des élections du Québec confirmait lundi qu’« il n’est désormais plus possible de faire un don à la CAQ à partir du site web d’Élections Québec ». « La mesure est donc en place, à la demande du parti », disait sa porte-parole Julie St-Arnaud-Drolet.