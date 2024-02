Avec 32 % des intentions de vote, le Parti québécois (PQ) creuse son avance sur la CAQ, selon un nouveau sondage de la firme Léger.

« Le PQ qui était un parti plus âgé et dépassé et que les gens désertaient aux dernières élections en 2022, maintenant, c’est en train de changer. C’est devenu le parti des francophones. Même des jeunes votent pour le PQ », soutient le président de la firme de sondage, Jean-Marc Léger, en entrevue avec La Presse.

Le Parti québécois obtient 32 % des intentions de vote, contre 25 % pour la Coalition avenir Québec (CAQ), selon le dernier sondage Léger en collaboration avec le Journal de Montréal et TVA, réalisé entre le 2 et le 5 février.

Le PQ obtient d’ailleurs une avance de 10 points de pourcentage par rapport à la CAQ si on ne tient compte que des francophones. « En décembre, l’avance chez les francophones n’était que de 6 points », dit M. Léger.

En hausse depuis les élections

Les intentions de vote pour le Parti québécois sont en hausse depuis les dernières élections provinciales de 2022, où le parti avait obtenu 15 % des voix.

Dans les trois mois suivant les élections, les intentions de vote se sont établies à 18 %, avant de grimper à 23 % après que ses députés aient refusé de prêter serment au roi, selon les résultats des sondages Léger. Le PQ a ensuite gagné 9 points de pourcentage depuis que le PQ a remporté la circonscription de Jean-Talon en octobre dernier.

« En parallèle, la CAQ a perdu 16 points, en passant de 41 % à 25 %. C’est vraiment un transfert du vote nationaliste qui s’est transféré au PQ », estime M. Léger.

Le PQ gagne en popularité chez les jeunes

Québec solidaire (QS) obtient pour sa part 16 % des intentions de vote, suivi de près par le Parti libéral du Québec (PLQ) avec 15 %. Le Parti conservateur du Québec (PCQ) récolte 11 %, selon ce sondage réalisé chez 1032 Québécois.

Le Parti québécois gagne d’ailleurs en popularité chez les jeunes, note M. Léger. « En décembre, on avait 40 % pour QS et 23 % pour le PQ. Aujourd’hui, on a 36 % pour QS et 27 % pour le PQ. »

De son côté, le Parti libéral obtient 44 % des intentions de vote chez les non-francophones. « Chez les francophones, c’est la catastrophe : il obtient 7 % des voix », lance M. Léger.