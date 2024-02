François Legault, Jean Boulet et Bernard Drainville

Le gouvernement Legault veut permettre plus de mobilité des travailleurs de la construction entre les régions : le ministre Jean Boulet compte interdire les clauses de convention collective limitant la mobilité d’un salarié.

« Le projet de loi interdit aux parties syndicales et patronales, à compter du 1er mai 2025, de convenir, dans les conventions collectives, de clauses limitant la mobilité d’un salarié pouvant être affecté partout au Québec en vertu d’un règlement ou qui auraient pour effet de restreindre la liberté d’un employeur d’embaucher un tel salarié », a affirmé le ministre du Travail Jean Boulet, qui a déposé jeudi son projet de loi pour moderniser le milieu de la construction.

Le ministre Boulet a pour objectif de rendre l’industrie plus efficace et productive. Il a déjà détaillé publiquement une première mesure : permettre le décloisonnement de certains métiers. Elle se trouve aussi dans le projet de loi.

Dans le cas de la mobilité des travailleurs, il n’avait toutefois pas indiqué de quelle façon il y parviendrait.

Les syndicats étaient déjà sur leur garde. Fin janvier, ils étaient déjà sur un pied de guerre. « J’ai une terrible peur. Ils vont tuer les régions. La grande majorité de l’ouvrage est entre Montréal et Québec. Il va arriver quoi si les compagnies descendent en région avec leur main-d’œuvre ? Ça, c’est épeurant. J’espère que les gens vont se mobiliser », déplorait Carl Dufour, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) Construction, en entrevue avec La Presse.

L’abolition complète des règles sur la mobilité faisait partie des demandes patronales. L’Association de la construction du Québec (ACQ) demande l’abolition pure et simple des régions de construction, elle se dit toutefois satisfaite du retrait des clauses dans les conventions collectives.

Le responsable des affaires publiques de l’organisme, Guillaume Houle, donnait en exemple un entrepreneur de Québec qui remporterait un contrat au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les règles actuelles l’empêchent d’avoir une équipe composée à 100 % de travailleurs résidant dans la Capitale-Nationale. « Il va être obligé d’embaucher des employés qu’il ne connaît pas et de les former sur le tas, alors qu’une équipe de travail soudée est plus efficace », déplorait-il.

Rétroactivité

En contrepartie, le ministre Boulet inscrit dans son projet de loi le droit de négocier une convention collective rétroactive, ce qui était interdit dans le milieu de la construction. C’était une demande syndicale. « Constitué principalement de cotisations provenant des employeurs, ce fonds vise à permettre à la Commission de la construction du Québec le versement d’un ajustement salarial rétroactif, lorsque des modalités prévues dans les conventions collectives prévoient un tel ajustement », lit-on dans la loi.

Le projet de loi propose également « diverses modifications réglementaires visant à favoriser l’accès à l’industrie de la construction des personnes représentatives de la diversité de la société québécoise que sont les autochtones, les personnes faisant partie d’une minorité visible ou ethnique, les personnes immigrantes ainsi que les personnes handicapées ».

Pour attirer les travailleurs provenant de l’étranger, le ministre Boulet veut également donner le pouvoir à la Commission de la construction du Québec « de déterminer des normes ainsi qu’une procédure de reconnaissance de la formation et des diplômes délivrés hors du Québec ».