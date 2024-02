(Québec) Accusé de monnayer l’accès à ses ministres, François Legault annonce que la Coalition avenir Québec (CAQ) renonce dès maintenant aux dons politiques, environ un million de dollars par année selon lui. Et « on demande aux autres partis de faire la même chose », a ajouté le premier ministre jeudi.

François Legault a pris cette décision à la suite d’allégations concernant les méthodes de financement de son parti et la participation de ministres à des cocktails partisans. « Il y a une perception, il y a des doutes actuellement », a-t-il reconnu, tout en disant que son parti suit les règles.

« Une chose que je ne suis pas capable d’accepter, c’est qu’on remette en question mon intégrité et l’intégrité de mon parti, de nos députés, de notre gouvernement. Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus précieux. Donc je vous annonce qu’à partir de maintenant, la CAQ va renoncer au financement privé. Tant qu’il n’y aura pas d’entente avec les autres partis, avec le Directeur général des élections, il n’y aura plus de dons politiques à la CAQ », a-t-il affirmé. Il a demandé à la directrice générale de son parti, Brigitte Legault, de contacter le Directeur général des élections du Québec pour prendre les moyens nécessaires afin que la CAQ ne touche plus de contributions de la part d’électeurs.

La mesure sera en vigueur « d’ici à ce que l’on trouve peut-être une solution » avec les autres partis pour revoir la Loi électorale. Il demande à ses adversaires de lui emboîter le pas. Le Parti québécois est la formation qui a récolté le plus de dons politiques en 2022, selon le plus récent rapport du DGEQ : 1,6 million, contre 1,4 million pour la CAQ.

En Chambre, le premier ministre a souligné à gros traits que le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a suggéré l’abolition du financement populaire dans son livre Des jeunes et l’avenir du Québec. Les rêveries d’un promeneur solitaire, paru en 2009.

François Legault avance que l’heure est venue d’aller plus loin que la baisse du plafond des dons à 100 $ adopté par Bernard Drainville sous le gouvernement Marois, qu’il faut « compléter l’œuvre de René Lévesque » sur l’assainissement du financement des partis politiques.

« On devait aller une étape plus loin et dire que, pour les partis existants », le financement doit provenir à 100 % de l’État. Il a évoqué que des exceptions pourraient adoptées pour les nouvelles formations politiques afin de ne pas les priver totalement de financement.

« Un parti politique qui reçoit des dons privés, il peut y avoir une apparence qu’on se sent obligé de plus écouter ces personnes-là », a-t-il répondu pour résumer le problème auquel il veut s’attaquer. « Le financement privé, que des individus viennent donner de l’argent à des partis politiques même si c’est juste pour nous encourager, il y aura toujours un doute sur les intentions. »

La CAQ « renonce à beaucoup d’argent » – un million par an – et « va se débrouiller avec la partie du financement » qui provient du Directeur général des élections du Québec, a dit M. Legault. Son parti est celui qui reçoit le plus d’argent de l’État puisque le financement est basé en bonne partie sur le résultat aux dernières élections générales. On parle de 6,4 millions en 2022 ; contre 2,8 millions pour le PQ.

Les dons représentent annuellement de 20 à 30 % du financement des partis politiques. Le reste des fonds provient de l’État.

Au cours des derniers jours, des élus caquistes (Louis-Charles Thouin, Yves Montigny, Gilles Bélanger, Sylvain Lévesque et François Jacques) ont été mis dans l’embarras avec la publication de reportages qui ont permis de découvrir que des citoyens et des maires avaient été invités à faire un don de 100 $ à la caisse du parti en participant à une activité de financement politique, soulignant que cela permettait de rencontrer un ministre.

Les partis de l’opposition ont dénoncé cette façon de faire, y voyant un « modus operandi » qui contrevient à l’éthique et qui s’apparente à une façon de monnayer l’accès à un ministre.

Jusqu’ici, deux députés caquistes, M. Thouin et M. Lévesque, sont visés par une enquête de la commissaire à l’éthique à ce sujet.

« On en a discuté longuement en caucus hier (mercredi). Il y a des députés qui ne l’ont pas trouvé drôle ce qu’ils ont vécu dans les derniers jours. Je pense que c’est une réflexion de l’ensemble des députés de la CAQ » d’en arriver à la fin du financement populaire, a soutenu le premier ministre.

François Legault a précisé que ses ministres continueront de participer à des activités partisanes sans qu’un don soit exigé des participants.

La semaine dernière, François Legault disait vouloir éviter les « distractions » au cours de la session parlementaire qui s’est amorcée mardi. Il a reconnu en point de presse que, pour le moment, ce qui ressort de la session dans l’espace public ne porte pas sur les priorités qu’il avait énoncées, comme la santé et l’éducation.

Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse