(Ottawa) Les députés aux Communes ont voté mardi pour laisser Greg Fergus à son poste de président de la Chambre, près de deux mois après que les conservateurs et le Bloc québécois ont réclamé sa démission.

La Presse Canadienne

M. Fergus avait enregistré une vidéo dans laquelle il rendait hommage au chef intérimaire sortant du Parti libéral de l’Ontario, diffusée lors d’un évènement partisan en décembre.

Dans la vidéo, enregistrée dans son bureau, M. Fergus portait sa toge noire de président de la Chambre. Les députés de l’opposition ont estimé que cette vidéo remettait en cause son devoir d’impartialité en Chambre.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a étudié la question avant les vacances des Fêtes. Les députés libéraux et néo-démocrates au sein de ce comité ont recommandé que M. Fergus reste en poste, qu’il s’excuse et rembourse le Parlement pour avoir utilisé les ressources de la Chambre afin de réaliser la vidéo.

Mais les conservateurs tentaient depuis de renvoyer la question au comité. Ils affirmaient avoir appris que M. Fergus avait participé à d’autres activités partisanes en tant que président de la Chambre.

Cet amendement proposé a été rejeté mardi aux Communes.

Lors de son témoignage devant le comité, en décembre, M. Fergus a soutenu qu’il ne savait pas que la vidéo devait être diffusée lors d’un évènement public du Parti libéral de l’Ontario. Il s’est également excusé auprès des députés et a demandé une seconde chance, plaidant l’erreur de jugement.

Le Nouveau Parti démocratique a prévenu que M. Fergus n’obtiendrait pas de nouveau sursis si une situation similaire se reproduisait.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a par ailleurs demandé l’élaboration de lignes directrices claires pour les présidents sur l’impartialité de leur rôle.

Le greffier de la Chambre avait plus tôt admis que très peu d’informations étaient disponibles dans le « manuel d’instructions » standard destiné aux nouveaux présidents.