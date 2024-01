Justin Trudeau et Salma Zahid

(Ottawa) Les députés libéraux sont divisés sur la manière dont le Canada devrait réagir à la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), qui doit déterminer si Israël commet un génocide dans la bande de Gaza.

La Presse Canadienne

Le plus haut tribunal des Nations unies a décidé vendredi de continuer à examiner cette affaire, tout en demandant à Israël d’essayer de limiter les morts et les dégâts dans son offensive militaire.

L’Afrique du Sud avait déposé la plainte à la CIJ, en réclamant un cessez-le-feu, mais les juges ont plutôt ordonné vendredi six mesures provisoires pour protéger les Palestiniens à Gaza.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a fait aucun commentaire, vendredi matin, lorsque les journalistes lui ont demandé sa réaction à son arrivée à la réunion du caucus libéral, au Parlement.

La députée libérale Salma Zahid a dit qu’elle lirait d’abord la décision provisoire de la CIJ, mais elle a indiqué que le Canada devait se conformer à toutes les ordonnances du tribunal et réunir d’autres pays pour aider à répondre à la situation humanitaire à Gaza.

Son collègue Anthony Housefather qualifie le recours de « sans fondement et insultant », et estime que le tribunal international place la barre très bas pour décider s’il existe un cas possible de génocide.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Anthony Housefather

« Israël respecte le droit international et Israël va continuer de le respecter », a-t-il soutenu.

Ce débat divise le caucus libéral et M. Trudeau a refusé les appels de groupes juifs et musulmans au Canada à adopter une position claire, comme l’ont fait d’autres dirigeants dans le monde.

Le premier ministre a déjà indiqué que le Canada n’était pas nécessairement d’accord avec la prémisse de l’argumentation de l’Afrique du Sud, mais il n’a pas précisé s’il rejetait la requête ou si le Canada respecterait la décision du tribunal international.

Les diplomates sud-africain et palestinien au Canada doivent tenir une conférence de presse plus tard vendredi.