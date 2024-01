Danielle Smith a tenu des propos irresponsables et dangereux, dit Guilbeault

(Ottawa) « Irresponsable et dangereux ». C’est en ces mots que le ministre Steven Guilbeault a réagi jeudi aux propos de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith. Elle avait demandé la veille à l’animateur américain de droite Tucker Carlson de mettre le ministre de l’Environnement dans sa ligne de mire.

« Ce n’est pas n’importe qui qui l’a invité, c’est Danielle Smith qui l’a invité, qui lui a dit pouvez-vous mettre une cible sur le dos de Steven Guilbeault, le ministre de l’Environnement parce que moi je ne suis pas d’accord avec lui », s’est-il indigné à la sortie d’une rencontre du caucus québécois des libéraux.

« C’est excessivement irresponsable et dangereux pour l’ensemble de la classe politique canadienne, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral », a-t-il ajouté.

L’ex-animateur de Fox News était de passage à Calgary la veille dans le cadre de sa tournée Make America Great Again pour « libérer le Canada ». Il a déjà affirmé à plusieurs reprises que le Canada sous le gouvernement de Justin Trudeau était devenu une dictature. Plus de 4000 personnes avaient acheté des billets pour l’entendre, selon le Calgary Herald.

La première ministre Danielle Smith lui a accordé une entrevue d’environ 16 minutes durant laquelle elle a surtout abordé l’enjeu de la politique énergétique. Elle a alors encouragé l’animateur à diriger sa colère vers le ministre Guilbeault. Mme Smith s’oppose vertement à la taxe sur le carbone et aux autres mesures mises de l’avant par Ottawa pour lutter contre les changements climatiques en raison de leur effet négatif sur l’industrie du pétrole dans sa province. Tucker Carlson compte plus de 11 millions d’abonnés sur X.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre Steven Guilbeault

M. Guilbeault a reconnu que la GRC devra faire une évaluation pour savoir s’il devrait bénéficier d’une sécurité accrue.

« Je ne suis pas certain que la population canadienne et particulièrement la population québécoise est très intéressée par ce style de politique là à l’américaine, à la Donald Trump », a-t-il toutefois nuancé.

« Tucker Carlson, c’est un animateur de télé déchu parce qu’il a menti sur les ondes, qui vient nous faire la leçon et qui vient semer au Canada ce genre de politique là de la division, de la haine, de la discorde. Il a attisé les braises aux États-Unis qui ont mené à l’invasion du Capitole le 6 janvier. »

Il a affirmé être très préoccupé par ce phénomène et estime que « beaucoup de Canadiens ou de Canadiennes qui sont très préoccupés par ça également ».