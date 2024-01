Le NPD discutera du budget fédéral et du logement

(Edmonton) Les néo-démocrates fédéraux tiennent un caucus présessionnelde trois jours à Edmonton, la capitale de l’Alberta, un endroit où le parti souhaiterait faire des gains aux prochaines élections.

La Presse Canadienne

Le caucus du Nouveau Parti démocratique (NPD) devrait discuter des soins de santé, de l’abordabilité, ainsi que de la prochaine campagne nationale du parti, alors que les députés se préparent à la rentrée parlementaire la semaine prochaine.

Lundi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a fait du porte-à-porte avec Trisha Estabrooks, la candidate d’Edmonton-Centre, une circonscription que le parti espère remporter aux prochaines élections.

Jennifer Howard, cheffe de cabinet de M. Singh, a déclaré que le parti discuterait également de son accord de soutien et de confiance avec le gouvernement libéral minoritaire.

Les néo-démocrates ont accepté de soutenir les libéraux minoritaires lors des votes clés au Parlement en échange d’actions sur les priorités politiques du NPD jusqu’en 2025.

Le NPD vante les mérites du régime d’assurance dentaire et du doublement ponctuel du remboursement de la TPS, comme étant des éléments qu’il a obtenus depuis la signature de l’accord, en 2022.

Les néo-démocrates cherchent maintenant à voir ce qu’ils peuvent retirer d’autre de cet accord, soutient Jennifer Howard.

« Le prochain budget doit être l’occasion de montrer aux Canadiens que nous comprenons ce qu’ils traversent et que nous serons là pour nous battre pour eux et les aider, a-t-elle affirmé. Et je pense que le logement doit être la pièce maîtresse de cela. »