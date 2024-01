(Ottawa) Le lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, le ministre des Transports Pablo Rodriguez, s’insurge contre les propos du chef conservateur Pierre Poilievre, qui traitent les maires de Montréal et de Québec « d’incompétents ».

Dans une entrevue à La Presse, M. Rodriguez affirme que Pierre Poilievre importe au pays des tactiques utilisées fréquemment par l’ancien président des États-Unis Donald Trump pour attaquer d’autres élus : l’insulte sur les réseaux sociaux.

À l’instar du premier ministre, M. Rodriguez affirme que le chef conservateur doit présenter illico ses excuses aux maires des deux plus grandes villes du Québec. Il met aussi au défi les députés conservateurs du Québec à dire sans équivoque s’ils endossent ou rejettent les propos de leur chef. « Ils doivent arrêter de longer les murs chaque fois que leur chef vient dire des niaiseries au Québec », a tranché Pablo Rodriguez.

« On a au Québec le privilège d’avoir des hommes et des femmes qui investissent de leur temps et qui se donnent pour leur communauté et je salue leur travail », a aussi dit le ministre des Transports.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre fédéral des Transports Pablo Rodriguez

« D’un autre côté, il y a Pierre Poilievre qui vient les insulter, qui vient nous insulter comme Québécois en disant que vous n’êtes pas capables de gérer vos villes. En disant cela, il insulte tout le monde. En plus, il dit qu’il est le seul à avoir la solution. Ce n’est pas la première fois qu’il dit cela. Il l’a fait aussi au congrès du Parti conservateur à Québec en septembre. Il importe une politique à la Trump, une politique de la droite républicaine selon laquelle il n’y a rien qui marche et on lance des insultes personnelles », a exposé M. Rodriguez.

Nos politiciens au Québec, non seulement ils sont compétents, mais ils sont dévoués, ils sont proches des gens, ce sont de fiers Québécois. Poilievre doit retirer ses propos. C’est inacceptable. Pablo Rodriguez, ministre des Transports

Jeudi, le chef conservateur a provoqué une levée de boucliers en traitant la mairesse de Montréal Valérie Plante et le maire de Québec Bruno Marchand d’incompétents en raison de la baisse importante des mises en chantier dans leur ville respective.

« Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, Marchand et Plante, qui bloquent des chantiers. L’argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d’appartements bâtis quand je serai PM », a affirmé M. Poilievre sur son compte X.

La mairesse Valérie Plante a rapidement répliqué à ces attaques, accusant le chef conservateur de ne rien comprendre aux mécanismes de financement qui encadrent les investissements fédéraux au Québec.

« Avant de traiter qui que ce soit d’incompétent, M. Poilievre devrait comprendre qu’au Québec, le financement fédéral en habitation ne passe PAS par les villes. Le “ gros bon sens ”, c’est aussi de comprendre les mécanismes de financement propres à chaque province. »

Au Québec, le gouvernement fédéral ne peut pas verser directement des montants aux villes en vertu d’une loi adoptée par l’Assemblée nationale. Ottawa doit donc négocier des ententes de financement avec le gouvernement du Québec quand cela concerne les municipalités.

« Pierre Poilievre ne comprend pas comment ça marche. Pantoute ! », s’est exclamé le ministre Pablo Rodriguez, qui est souvent appelé à négocier ces ententes avec Québec.

« Pierre Poilievre a tout faux sur le fond et sur la forme. Sur la forme, on l’a dit, c’est inacceptable de venir chez nous insulter nos élus. Sur le fond, il ne comprend pas. C’est Québec qui distribue l’argent fédéral aux municipalités », a rappelé le ministre, soulignant la récente entente entre Québec et Ottawa sur la construction de logement.

« Ce que je veux savoir, les députés conservateurs du Québec, ils sont où dans tout cela ? J’aimerais bien cela les entendre là-dessus. Il est où le lieutenant politique de Pierre Poilievre, Pierre Paul-Hus ? S’ils sont d’accord qu’ils le disent. S’ils sont en désaccord qu’ils le disent aussi ».

Pour le moment, les députés conservateurs du Québec joints par La Presse ont refusé l’invitation du ministre Pablo Rodriguez.