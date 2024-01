(Alma) Le Parti québécois (PQ) va réévaluer ses seuils d’immigration permanente, actuellement fixés à 35 000 nouveaux arrivants par année.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon n’a pas voulu donner de détails et a refusé de dire si le PQ envisageait de baisser ses seuils. « Nous allons refaire nos calculs et quand on aura fait notre travail convenablement, on va vous revenir », a-t-il indiqué en point de presse à Alma, mercredi, lors du caucus présessionnel de son parti.

Lors du dernier scrutin de 2022, le PQ avait annoncé vouloir réduire les seuils à 35 000 immigrants permanents par année.

M. St-Pierre Plamondon a toutefois reconnu que la situation avait bien changé depuis. « C’est vrai qu’à l’élection, non seulement la crise du logement n’était pas aiguë et on n’avait pas toutes les données, mais la question de l’immigration temporaire était presque périphérique. On parlait tout le temps d’immigration permanente », a-t-il indiqué.

Il y a actuellement plus d’un demi-million d’immigrants temporaires au Québec.