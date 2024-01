« La première étape du processus vient de se conclure il y a quelques heures avec Israël qui a mis sa position de l’avant, et je peux vous assurer qu’on va avoir une déclaration ministérielle complète […] dans les heures à venir », a déclaré Justin Trudeau.

(Ottawa) Même s’il appuie le travail « très important » de la Cour internationale de justice, le Canada n’appuie pas forcément « la prémisse » de la cause de l’Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide, a signalé vendredi Justin Trudeau.

« La première étape du processus vient de se conclure il y a quelques heures avec Israël qui a mis sa position de l’avant, et je peux vous assurer qu’on va avoir une déclaration ministérielle complète […] dans les heures à venir », a déclaré le premier ministre en marge d’une annonce en Ontario, vendredi.

Entre-temps, il a signalé que même si Ottawa était l’un des plus ardents défenseurs du système international fondé sur les règles et des institutions qui sont importantes, incluant la CIJ, cela « n’implique pas que nous appuyons la prémisse de la question posée par l’Afrique du Sud ».

Cela fait plusieurs jours que le flou persiste concernant la position du gouvernement canadien au sujet de la procédure intentée par Pretoria.

Le Parti conservateur s’est résolument rangé du côté de l’État hébreu, tel que l’ont signifié la cheffe adjointe Melissa Lantsman et le député Michael Chong en signant une lettre ouverte publiée jeudi dans le National Post.

« La cause de l’Afrique du Sud est pire que sans fondement. Elle est basée sur des preuves manipulées et des citations déformées et inventées attribuées aux responsables israéliens », tranchent les deux députés dans la missive.

« Les faits réels vont dans la direction opposée : c’est le Hamas dont la charte énonce clairement son intention génocidaire de rayer Israël de la carte, et dont la sauvagerie du 7 octobre montre que, s’il en a l’occasion, il est prêt à agir en conséquence », y martèlent-ils aussi.

Leur chef, Pierre Poilievre, a abondé dans le même sens. « C’est ridicule ; le Hamas est vraiment le groupe qui fait le génocide. […] Où est l’effort pour condamner le Hamas pour le génocide ? », a-t-il lancé en point de presse à Winnipeg, au Manitoba.

Dans une cause judiciaire au caractère historique, l’Afrique du Sud accuse Israël de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ). D’après Pretoria, les frappes israéliennes sur Gaza ainsi que le siège des Palestiniens qui y vivent « revêtent un caractère génocidaire ».

Le tribunal établi à La Haye, aux Pays-Bas, a entendu jeudi les arguments du camp sud-africain. L’avocate de l’Afrique du Sud, Adila Hassim, a plaidé que la campagne de bombardements menée par Israël visait « la destruction de la vie des Palestiniens » et poussait les Palestiniens « au bord de la famine ».

La réplique de l’État hébreu est venue vendredi. Israël a déclaré qu’il ne cherchait pas à détruire le peuple palestinien à Gaza, en se défendant d’une accusation de génocide « dénaturée » et « malveillante » portée contre lui devant l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Avec l’Agence France-Presse