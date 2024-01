(Québec) Denis Coderre confirme les révélations de La Presse et annonce au micro de la station de radio communautaire CKVL qu’il réfléchit sérieusement à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). L’ancien maire de Montréal affirme qu’il prendra une décision finale après son voyage prévu au mois de mai sur le chemin de Compostelle, en Europe.

« Je vais être clair. Un, est-ce que j’y pense ? Oui. Est-ce que c’est sérieux ? Oui. Est-ce que j’ai la qualité de mes défauts ? Inquiétez-vous pas, je sais faire la distinction entre le chant des sirènes et la réalité. Est-ce que je suis controversé ? Au coton. Est-ce que je suis connu ? Je cherche encore le 5 % qui ne me connaît pas », a déclaré M. Coderre mercredi dans le cadre de sa chronique « Toute la ville en parle », qui sera diffusée en fin d’après-midi et qui est déjà disponible en ligne.

Se décrivant comme un « radical de centre », Denis Coderre a défendu son bilan à la mairie de la métropole, alors qu’il a perdu les deux dernières élections municipales face à l’actuelle mairesse Valérie Plante. « Si je n’avais pas parlé d’itinérance en 2013, on n’en parlerait pas aujourd’hui », a-t-il cité en exemple.

M. Coderre a subi en avril dernier un accident vasculaire cérébral. Âgé de 60 ans, il dit s’en être remis et que son médecin lui a donné le feu vert pour qu’il reprenne ses activités.

Au cours des derniers jours, l’ancien maire et ex-ministre sur la scène fédérale a multiplié les appels auprès de membres et de personnes influentes au sein du Parti libéral du Québec afin de mesurer ses appuis dans le cadre d’une éventuelle candidature à la course.

« Quand j’ai fait des appels, j’ai posé trois questions. La première : est-ce que vous me voyez premier ministre ? Deuxièmement, est-ce que j’ai la crédibilité et l’expérience ? Et troisièmement, est-ce que je suis passé date. Êtes-vous tannés ? Je vais te dire qu’à 98 % c’est oui all the way », a dit M. Coderre au micro de CKVL.

« Je dis toujours à la blague : si vous étiez dans marde, qui vous appelleriez ? Alors si dans ce cas-là, c’est Coderre, peut-être que Coderre c’est l’homme de la situation », a-t-il plus tard affirmé.

Réactions mitigées

Plusieurs militants libéraux de divers horizons, qui ont accepté de parler à La Presse sans que leurs noms soient cités, ne pouvant pas parler publiquement de la course pour des raisons professionnelles, ont accueilli la nouvelle avec prudence.

Pour certains, le fait qu’un politicien d’expérience avec un fort réseau de contacts songe à se lancer dans la course est une bonne nouvelle. À ce jour, la seule personne qui a publiquement manifesté son intérêt est le député Frédéric Beauchemin. D’autres espèrent que Denis Coderre se présente sur la ligne de départ pour que sa présence incite différentes personnalités à se présenter contre lui, afin d’avoir une course présentant plusieurs candidats et plusieurs visions politiques.

En coulisse, des personnalités qui ont gravité au sein d’anciens gouvernements libéraux soulignent que Denis Coderre, par son style flamboyant, a possiblement autant d’amis que d’adversaires en politique. « Il passe sa vie [fâché] contre Valérie Plante », a déploré l’un d’eux. Son caractère bouillant a également été souligné comme un trait de personnalité qui pourrait lui jouer des tours.

« C’est comme Patsy Gallant dans Big Brother. Il ne veut pas tomber dans l’oubli », a renchéri une autre personne, ajoutant que sa candidature aurait été plutôt intéressante en 2012, quand Jean Charest a perdu le pouvoir.

Dans sa chronique à CKVL, Denis Coderre a affirmé qu’il en avait contre l’âgisme en politique et que son expérience, tant sur la scène municipale que fédérale, avait une valeur.

« Je comprends qu’il faut parler plus au “nous” qu’au “je”, mais le “je” a fait des choses quand même », a-t-il dit.

Les prochaines étapes

En octobre dernier, à Drummondville, les militants libéraux ont choisi d’élire leur prochain chef au printemps 2025, soit un peu plus d’un an avant le prochain scrutin général. Lors de l’élection à l’automne 2022, le PLQ a subi une défaite historique, n’obtenant que 14,3 % des suffrages et faisant élire des députés pratiquement tous confinés sur l’île de Montréal.

Afin de se présenter pour devenir le prochain chef libéral, les candidats devront récolter les signatures de 750 membres en règle, provenant d’au moins 70 circonscriptions et de 12 régions, incluant 350 nouveaux membres. Les aspirants au titre de chef devront également effectuer un dépôt au parti de 40 000 $. Les dépenses électorales seront limitées à 400 000 $.

Au terme du conseil général du PLQ, le président du comité électoral du PLQ, Nicolas Plourde, avait défendu qu’une course plus rapide que tardive « serait susceptible […] de dissuader plusieurs candidats de se présenter ».

Avec Bruno Marcotte, La Presse