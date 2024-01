(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau ouvre la porte à l’inscription du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) de l’Iran à la liste des entités terroristes du Canada.

Il a fait part de cette ouverture au quatrième anniversaire de l’écrasement d’un appareil civil de la compagnie Ukrainian International Airways. Celui-ci a été frappé par deux missiles sol-air lancés par le régime iranien alors qu’il venait de décoller de l’aéroport de Téhéran, le 8 janvier 2020.

« Nous allons poursuivre notre travail, y compris en continuant de chercher des moyens d’inscrire le CGRI de manière responsable sur la liste des entités terroristes », a-t-il lancé à la cérémonie de commémoration qui se tenait à Richmond Hill, en Ontario, lundi.

Déjà, en vertu des sanctions annoncées contre Téhéran, il y a plus d’un an, 141 enquêtes ont été ouvertes, et des procédures ont été intentées à l’endroit d’une dizaine de personnes, avait tout juste avant annoncé Justin Trudeau à un parterre de proches endeuillés.

Dans un discours d’ouverture, une représentante des victimes du vol PS752 avait réitéré la demande d’inscrire le CGRI à la liste canadienne des entités terroristes. Ce passage de l’allocution, qui précédait celle du premier ministre, a été le plus applaudi.

Les conservateurs pressent depuis des années les libéraux d’ajouter le bras armé du régime iranien à la liste noire. Le gouvernement Trudeau n’a jamais dit non à l’idée, appuyant une motion en ce sens aux Communes en juin 2018, mais il n’est jamais allé de l’avant non plus.

Désigner le CGRI comme entité terroriste imposerait aux agences de renseignement canadiennes un fardeau colossal, selon Thomas Juneau, professeur agrégé en Affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Le vol PS752 s’est écrasé à 6 h 18, heure locale, il y a quatre ans.

Parmi les 176 victimes, 138 entretenaient des liens avec le Canada.