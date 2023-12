Bilan des travaux de l’automne à Ottawa D’une crise à l’autre

Un bond conservateur dans les sondages, une inflation qui n’en finit plus de donner des maux de tête aux libéraux et une grande visite qui vire au cauchemar. Les vacances des députés arrivent à grands pas, et il s’en trouvera probablement peu pour se plaindre de ces six semaines loin d’Ottawa. Bilan d’un automne chargé.