(Ottawa) Le Canada s’est joint à une écrasante majorité de pays membres des Nations unies en votant en faveur d’un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » entre Israël et le Hamas.

La résolution, non contraignante, a été adoptée mardi après-midi à l’Assemblée générale des Nations unies, avec 153 voix pour et 10 contre – dont Israël et les États-Unis – et 23 abstentions, sur un total de 193 États membres.

Le résultat du vote témoigne d’une division au sein du G7 : des autres pays de ce groupe auquel appartiennent le Canada et les États-Unis, la France et le Japon ont appuyé la résolution, tandis que le Royaume-Uni et l’Allemagne se sont abstenus.

Dans le texte de la résolution, l’Assemblée générale affirme être « gravement préoccupée par la situation humanitaire catastrophique qui règne dans la bande de Gaza et par les souffrances de la population civile palestinienne ».

Le Canada avait télégraphié ses intentions quelques heures plus tôt : pour une première fois depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, premier ministre Justin Trudeau employait le mot « cessez-le-feu ». C’était dans une déclaration commune avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« Nous souhaitons que l’interruption des hostilités soit rétablie et nous soutenons les efforts déployés de toute urgence par la communauté internationale pour parvenir à un cessez-le-feu durable », lit-on dans ce communiqué signé par les premiers ministres des trois pays.

« Ce cessez-le-feu ne peut être unilatéral. Le Hamas doit libérer tous les otages, cesser d’utiliser les civils palestiniens comme boucliers humains et déposer les armes », est-il aussi écrit dans la même déclaration trilatérale.

Les premiers ministres Justin Trudeau et ses homologues Anthony Albanese, de l’Australie, et Christopher Luxon, de la Nouvelle-Zélande, disent reconnaître « le droit d’Israël d’exister et de se défendre » dans le respect du droit international humanitaire.

« Les civils et les infrastructures civiles doivent être protégés. Nous sommes vivement préoccupés par la réduction de la zone de sécurité réservée aux civils à Gaza. Le prix à payer pour vaincre le Hamas ne peut être la souffrance continue de tous les civils palestiniens », plaident-ils.

Échange Trudeau-Nétanyahou

À son arrivée à la Chambre des communes pour la période des questions, mardi, Justin Trudeau a dit avoir eu un entretien avec son homologue israélien, Benyamin Nétanyahou – une « conversation très longue », a-t-il spécifié, « sur la position du Canada ».

Il faut dire que le dirigeant de l’État hébreu s’était braqué lorsque le premier ministre canadien avait lancé un appel à la retenue, il y a environ un mois. « Les forces de la civilisation doivent soutenir Israël pour vaincre la barbarie du Hamas », avait-il tonné sur X à l’intention de Justin Trudeau.

Accueil prudent

Le changement de vocabulaire « arrive à point nommé pour le Canada, je pense que ça reflète probablement davantage ce que les Canadiens souhaitent voir », juge François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires de l’UQAM.

Il survient toutefois « tardivement, peut-être trop tardivement », ajoute le spécialiste. Selon lui, un facteur est peut-être, partiellement à tout le moins, à l’origine du « délai » dans le durcissement de ton : le Canada devait extirper ses ressortissants qui étaient pris dans la bande de Gaza.

Du côté d’Amnistie internationale, on estime que cette prise de position représente « un pas dans la bonne direction », mais qu’elle demeure inadéquate, fait valoir France-Isabelle Langlois, directrice de la section canadienne francophone de l’organisation.

« Ils opposent Israël et le Hamas comme si le Hamas était une armée. Le Hamas, ce n’est pas une armée […], et la réplique d’Israël est complètement disproportionnée. C’est sans commune mesure », affirme-t-elle en entrevue.

Si, ultimement, les États-Unis restent les maîtres du jeu, l’État hébreu commence néanmoins à avoir peine à justifier « ses bombardements presque aveugles sur Gaza », car « chaque jour qui passe est une journée de trop pour la population de Gaza, qui se fait massacrer », argue le professeur Audet.

Les attentats perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier ont fait plus de 1200 morts du côté israélien. Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé du Hamas chiffre le bilan à plus 18 000 morts palestiniens, selon des chiffres publiés par l’Agence France-Presse.

Débat sémantique

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet, dont la formation a réclamé un cessez-le-feu, s’est questionné sur la requête de « déposer les armes » qui est formulée dans le communiqué, puisque cela équivaut à demander une reddition, a-t-il soulevé.

« Ce n’est pas unilatéral comme procédé, a-t-il fait remarquer. C’est joli de dire cessez-le-feu, ça se place très bien dans une conversation, mais s’il n’y a pas de moyens pour le mettre en œuvre, ça n’a aucun sens. Et le moyen est une présence internationale de type militaire à Gaza. ».

Le chef néo-démocrate adjoint Alexandre Boulerice se posait aussi des questions de nature sémantique. « On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Pour nous, et ça fait deux mois qu’on le demande, c’est un cessez-le-feu immédiat », a-t-il exprimé en mêlée de presse.

Le Parti conservateur, farouche défenseur d’Israël, s’oppose à une cessation des hostilités.

Trois des cinq yeux

Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande forment, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, l’alliance sécuritaire des Five Eyes.

Vendredi dernier, au Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour bloquer une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza, tandis que le Royaume-Uni s’est abstenu. Les 13 autres pays membres avaient appuyé la résolution.