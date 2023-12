3 articles Politique

Entrevue à La Presse Justin Trudeau entend demeurer aux commandes

Après une année difficile et beaucoup de réflexion, « il n’y a pas de doute » dans l’esprit de Justin Trudeau. En entrevue éditoriale avec La Presse, le chef libéral affirme vouloir rester en poste et se tient prêt à affronter son adversaire conservateur lors d’un scrutin déterminant. Les élections ne sont toutefois pas pour demain, assure le premier ministre. Le retour à l’équilibre budgétaire non plus.