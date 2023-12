(Québec) Le sous-ministre et proche de François Legault Stéphane Le Bouyonnec doit être suspendu le temps que le gouvernement fasse enquête sur ses liens avec une entreprise qui offre des prêts à taux d’intérêt élevé en Ontario, une activité illégale au Québec, selon l’opposition.

« Il doit être suspendu », a lancé le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay en point de presse au matin. Le député de Québec solidaire Vincent Marissal estime qu’il peut « difficilement rester en poste », et le péquiste Pascal Bérubé estime qu’il s’agit d’un cas classique de « nomination partisane ».

Au matin, La Presse a révélé que M. Le Bouyonnec, qui avait été forcé de démissionner comme candidat et président de la CAQ en 2018 à cause de son implication dans l’entreprise Finabanx, une société de prêts privés à 87 % d’intérêts et plus, a toujours des liens avec l’entreprise. Il devra même expliquer en cour des paiements douteux qu’elle aurait faits, selon le témoignage d’un ancien haut dirigeant, pour rembourser une dette de ses partenaires au crime organisé.

M. Tanguay est resté pantois à la lecture du texte. « J’ai lu ça et je me suis dit “il est encore là-dedans lui, ben voyons donc” », a-t-il laissé tomber. Il se demande à quoi a pensé François Legault. Avant d’embaucher M. Le Bouyonnec, c’était pourtant « l’une des premières questions » à poser : « heille, as-tu toujours des intérêts dans cette histoire-là ».

« C’est inacceptable. Quand on est Québécois, qu’on adhère aux lois, ce n’est pas plus acceptable à l’extérieur du Québec. On parle de pauvre monde qui sont pris à la gorge et qui ont des prêts à taux usuraires, c’est pas chic », a déploré Marc Tanguay.

M. Le Bouyonnec a intégré la haute fonction publique en décembre 2020 comme secrétaire général associé, internet haute vitesse, au sein du ministère du Conseil exécutif de François Legault. Puis, en octobre dernier, Québec l’a promu sous-ministre à la Cybersécurité et au Numérique auprès d’Éric Caire.

M. Tanguay croit d’ailleurs que le ministre de la Cybersécurité Éric Caire, reconnu dans l’opposition pour talonner le gouvernement libéral sur les enjeux éthiques, devrait appuyer cette demande de suspension. Il aura été toutefois rapidement déçu : quelques minutes plus tard, M. Caire a refusé de se prononcer sur la situation et a préféré laisser le secrétariat aux emplois supérieurs se pencher sur la question.

Illégal au Québec

L’illégalité de cette pratique au Québec est également dénoncée par Québec solidaire. Vincent Marissal estime que M. Le Bouyonnec « peut difficilement rester en poste » pour cette raison. Il déposera une motion en chambre pour demander au gouvernement d’exiger « que les hauts fonctionnaires n’aient aucun intérêt dans des entreprises poursuivant des activités dans d’autres juridictions qui sont illégales au Québec. »

Il estime que les hauts fonctionnaires sont « tenus à des standards élevés en matière d’éthique, ce qui implique de respecter les lois québécoises et les normes qui les sous-tendent », « que les sociétés privées offrant des prêts à taux élevés sont proscrites au Québec ».

Le péquiste Pascal Bérubé estime de son côté qu’il s’agit d’un cas classique de « nomination partisane » et que le premier ministre se retrouve devant un dilemme : il doit résilier le contrat de M. Le Bouyonnec, ou sinon, il doit faire la démonstration qu’il est la « meilleure personne » pour occuper ce poste.

