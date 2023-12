Protection des élèves mineurs Drainville veut que les antécédents disciplinaires des enseignants soient mieux connus

(Québec) Face aux « lacunes importantes » dans le traitement des plaintes concernant des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats envers des élèves dans les écoles, Bernard Drainville propose de mettre fin aux clauses d’amnistie qui permettent le retrait d’informations d’un dossier disciplinaire après un certain temps et d’accorder aux centres de services scolaires le pouvoir de vérifier les antécédents des nouveaux employés auprès de leurs employeurs précédents.