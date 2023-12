(Québec) Québec solidaire (QS) se dit « en désaccord » avec la décision de la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, d’ajouter les mots « exploiter les femmes » à la liste des propos non parlementaires après que Christine Labrie eut affirmé que l’État du Québec participait à la « violence économique » envers les travailleuses du secteur public.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Je comprends que la CAQ n’ait pas aimé entendre ça. […] Si la CAQ trouve le mot "exploitation" exagéré, c’est son problème. Ce n’est pas acceptable comme situation et ce que ma collègue Christine Labrie a fait, c’est de nommer ce vécu-là », a affirmé le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse à l’Assemblée nationale mardi.

La semaine dernière Christine Labrie a provoqué de vives réactions au Salon bleu, en affirmant que les « trois quarts des personnes qui travaillent dans nos services publics, ce sont des femmes. Pourquoi la CAQ persiste à les exploiter ? » Elle s’est ensuite coltaillée avec la présidente de l’Assemblée qui lui a demandé à deux reprises de retirer ses propos.

« Ce n’était pas un coup d’éclat, c’était une députée qui parle avec son cœur de la condition des femmes au Québec », a soutenu M. Nadeau-Dubois.

Le chef solidaire n’a pas voulu parler de censure. « C’est une interdiction de dire ces mots-là. […] Sur cette décision-là [de Nathalie Roy], on est respectueusement en désaccord. »

Précisons que les mots jugés non parlementaires ne sont pas totalement interdits au Salon bleu. « La présidence a toute la latitude pour interpréter et qualifier les propos tenus par un.e député.e eu égard aux circonstances. Il n’y a pas de critères absolus. Le jugement de la présidence dépend de la nature des propos et du contexte dans lequel ils ont été prononcés », a indiqué la porte-parole de l’Assemblée, Béatrice Zacharie, par courriel vendredi.

« Quant aux propos tenus par la députée de Sherbrooke […], c’est l’affirmation à l’effet que le gouvernement exploite les femmes dont la présidence a exigé le retrait », a-t-elle ajouté.

L’Assemblée nationale interdit notamment à un élu d’imputer des motifs indignes à un collègue, d’utiliser un langage violent, d’adresser des menaces ou de tenir des propos séditieux.