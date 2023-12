Blâmée par la commissaire à l’éthique Duranceau a favorisé les intérêts d’une amie

(Québec) La commissaire à l’éthique et à la déontologie conclut que France-Élaine Duranceau a « favorisé de manière abusive les intérêts personnels de son amie » et ancienne partenaire d’affaires, Annie Lemieux, en conférant à cette dernière un « accès privilégié » au gouvernement lors de son début de mandat comme ministre responsable de l’Habitation. Cette dernière reconnaît désormais son erreur « de bonne foi » et promet de respecter les règles à l’avenir.