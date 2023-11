La motion indique entre autres que la Chambre « dénonce toute tentative de polarisation à l’endroit d’évènements rassembleurs qui font partie du patrimoine québécois et canadien depuis plusieurs générations ».

Au lendemain de l’adoption d’une motion pour défendre Noël par l’Assemblée nationale, voilà que la Chambre des communes emboîte le pas au Québec en adoptant une motion similaire.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

La motion, déposée par le Bloc québécois, a été adoptée à l’unanimité par les élus du Parlement jeudi.

Dans un communiqué, le Bloc explique que la motion a pour but de rappeler l’importance de la fête traditionnelle de Noël pour les Québécois, et de condamner la position de la Commission canadienne des droits de la personne qui juge que les jours fériés de Noël et Pâques sont « discriminatoires » à l’égard des minorités religieuses.

La motion stipule que la Chambre dénonce les propos de la Commission canadienne des droits de la personne selon lesquels « les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques », représentent un « exemple évident » d’une « discrimination religieuse systémique ».

Dans son « Document de réflexion sur l’intolérance religieuse », la Commission ajoute que « la discrimination à l’égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l’histoire du colonialisme au Canada. Cette histoire se manifeste aujourd’hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada ».

La motion indique également que la Chambre « dénonce toute tentative de polarisation à l’endroit d’évènements rassembleurs qui font partie du patrimoine québécois et canadien depuis plusieurs générations ». Elle invite tous les Canadiens à se rassembler en cette période de Noël.

Le leader parlementaire du Bloc, Alain Therrien, qui a déposé la motion, a dit qu’il se réjouissait que les élus de tous les partis soient d’accord pour rappeler que Noël n’est pas discriminatoire. « Tout le monde est d’accord sur l’importance de cette fête traditionnelle qui est une occasion unique de rassemblements et de retrouvailles pour les Québécois de toutes générations », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mercredi, le sujet de Noël autour de la discrimination a fait boule de neige lors de la période de questions à la Chambre. Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a dit que selon la Commission canadienne des droits de la personne, « la simple célébration de Noël, le sapin, la famille, la musique, les cadeaux » était « du racisme systémique ». Il a demandé au premier ministre Justin Trudeau s’il pensait que Noël était raciste.

M. Trudeau a répondu : « Évidemment, Noël n’est pas raciste ». Il a ajouté que le Canada est un pays qui célèbre les croyances personnelles et partage les différentes célébrations de nos voisins et que cela fait du Canada un pays riche et diversifié.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a renchéri sur le thème de Noël en critiquant M. Trudeau et sa taxe carbone. « Va-t-il cesser de s’en prendre aux Canadiens pour qu’ils puissent profiter de beaux cadeaux et peut-être même d’une dinde et d’un repas chaud pour Noël cette année ? ».

Les répliques de M. Trudeau au chef conservateur se portaient elles aussi à la défense de Noël, affirmant notamment que le climatoscepticisme du Parti conservateur compromet les futurs Noëls blancs.