(Québec) Un salaire inférieur pour une co-porte-parole féminine de Québec solidaire (QS) est simplement une « question administrative ».

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

C’est ce qu’a plaidé la députée Ruba Ghazal mercredi concernant les négociations entourant le salaire de la nouvelle co-porte-parole de QS, Émilise Lessard-Therrien.

Cette dernière n’est plus députée depuis l’an dernier et elle devra donc être payée par le parti.

Or son vis-à-vis, le co-porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois, a vu sa rémunération passer de 137 107 $ à 177 884 $ avec la récente augmentation de la rémunération des élus, à titre de chef du deuxième groupe d’opposition.

Au nom de ses principes féministes, QS paiera-t-il autant pour sa porte-parole féminine, la successeure de Manon Massé ? Pas nécessairement, laisse entendre Mme Ghazal, qui ne voit aucun lien avec la parité salariale.

« Ça n’a pas de lien avec la parité », a-t-elle insisté en mêlée de presse au parlement.

« À Québec solidaire, c’est très, très important pour nous, la parité. […] Donc, cette question-là n’a absolument rien, rien à voir avec la question de la parité puis le féminisme. »

Qui plus est, Mme Lessard-Therrien a déjà laissé entendre qu’elle n’allait pas exiger une rémunération équivalente à celle d’un député, a plaidé Mme Ghazal, qui a été son adversaire dans la course au co-porte-parolat.

Mme Ghazal a ajouté que les négociations allaient être teintées par « l’état des finances du parti ».

La veille, sa collègue Christine Labrie avait accusé le gouvernement d’exercer de la « violence économique envers les femmes » en refusant d’augmenter davantage les salaires du secteur public.

Selon elle, la CAQ « persiste à exploiter » les femmes.