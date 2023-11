(Ottawa) Plus de 2 milliards en fonds fédéraux ont servi à financer des programmes d’appui pour l’anglais au Québec entre 1995 et 2022, selon une compilation effectuée par le Bloc québécois. Le député Mario Beaulieu fait valoir que de telles sommes devraient plutôt servir à soutenir le français qui est en déclin.

« Ça démontre que ça devrait être le Québec qui soit le maître d’œuvre de sa politique linguistique », a-t-il soutenu en conférence de presse lundi.

L’élu de la circonscription de la Pointe-de-l’Île a épluché les comptes publics pour avoir le détail des subventions accordées en vertu de la Loi sur les langues officielles et a ensuite compilé les sommes. Il arrive à la conclusion qu’un peu plus de 2 milliards ont été alloués par l’entremise de quatre programmes, soit celui du développement des communautés d’expression anglaise, de mise en valeur des langues officielles, du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles et de la contribution pour les langues officielles en santé.

« Ce financement-là devrait plutôt servir au français langue de travail, faire du français la langue commune et non pas servir à appuyer l’anglais au Québec », a-t-il affirmé.

Le dévoilement au printemps dernier du dernier Plan d’action sur les langues officielles avait soulevé la controverse au Québec. Une fonctionnaire avait confirmé qu’environ 20 % du 1,4 milliard sur cinq ans serait destiné à la communauté anglo-québécoise, comme c’est le cas historiquement. De cette somme, un montant de 138 millions financera divers projets de la communauté anglophone.

Le ministre de la Langue française et responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-François Roberge, avait réclamé que ces 138 millions servent plutôt à la francisation.