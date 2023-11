(Québec) Eric Girard veut trouver d’autres équipes de la LNH pour jouer des matchs hors concours à Québec dans les prochaines années pour mettre en valeur le Centre Vidéotron, même s’il estime la probabilité d’un retour des Nordiques à 10 % et que l’accueil à la subvention de 5 à 7 millions pour la venue des Kings de Los Angeles a été « très négatif ».

Ce qu'il faut savoir La subvention de 5 à 7 millions annoncée par le ministre Girard servira à payer les repas, l'hébergement et le déplacement des joueurs de hockey et du personnel des équipes, ainsi que les pertes de revenus des Bruins de Boston et des Panthers de la Floride

Eric Girard veut attirer d'autres équipes de la LNH au Centre Vidéotron avec de l'argent public, cela fait partie de sa stratégie pour initier un retour des Nordiques de Québec

Il évalue la probabilité d'un retour d'une équipe de hockey professionnelle dans la Capitale nationale à 10 %.

« Si on ne fait rien, on ne fait rien pour la cause », a lancé le ministre des Finances mardi en conférence de presse. Il a défendu bec et ongle sa décision de subventionner deux matchs hors concours de la LNH à Québec à l’automne 2024, et souhaite recommencer si les billets se vendent bien. Il tentera toutefois de le faire à moindre coût.

Et cette décision est directement liée à son plan pour attirer une nouvelle équipe de la LNH dans la capitale nationale, contrairement à ce qu’il avait affirmé le 14 novembre, lors de l’annonce. C’était implicite, a-t-il expliqué mardi.

Il dit qu’il a « pris acte des réactions très négatives », mais qu’il a le mandat de faire revenir les Nordiques.

Maigres chances

Et sur ce front, la bataille n’est pas gagnée d’avance.

« J’ai fait mes calculs. Il y a une chance sur deux qu’il y ait une expansion dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Et les villes qu’on entend s’il y a une expansion, c’est Atlanta, Salt Lake City, San Antonio, Houston et Québec. Donc, au moins cinq villes candidates : une chance sur cinq fois 0,5 » a lancé le ministre des Finances.

M. Girard a également expliqué pourquoi il en coûtait autant pour faire produire deux matchs de hockey. Le 5 à 7 millions servira à payer les déplacements, l’hébergement et les repas des joueurs et du personnel des Kings de Los Angeles, des Bruins de Boston et des Panthers de la Floride. Mais il dédommagera également les propriétaires des Bruins et des Panthers pour les revenus perdus pour les deux matchs, qui auraient normalement été joués dans ces deux villes américaines.

Il a également vanté la profondeur de la ligne de centre des Kings, et estime que les spectateurs qui paieront plus d’une centaine de dollars pour assister à un match auront droit à un spectacle de qualité.

Il a également défendu l’usage du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN), qui servira à faire transiter les fonds.

Ce fonds régional est normalement destiné à soutenir des projets d’entreprises et d’organismes locaux sans but lucratif. Parmi eux, le camp de jour de Portneuf, le club de curling de Charlevoix-Est, la confiturerie Tigidou et la biscuiterie artisanale Chez Léon et Lily, révélait La Presse samedi.

M. Girard estime que cette façon de faire a reçu l’approbation du Conseil du trésor et du Conseil des ministres.