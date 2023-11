Articles de plastique à usage unique Ottawa portera le jugement de la Cour fédérale en appel

(Ottawa) « Nous allons faire appel du jugement », a confirmé le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, lundi. La Cour fédérale a invalidé la semaine dernière l’interdiction de six articles de plastique à usage unique. Elle estime que le décret adopté en avril 2021 « avait une portée excessive » et qu’il est « à la fois déraisonnable et inconstitutionnel ».