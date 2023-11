Israël et le Hamas en guerre Une pause « significative » est nécessaire, martèle Justin Trudeau

(Ottawa) Sans aller jusqu’à demander un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Justin Trudeau réclame une pause humanitaire « significative » – non seulement pour acheminer de l’aide humanitaire et faire sortir ceux qui sont pris au piège à Gaza, mais également afin que le contexte se prête à un retour aux négociations sur la solution à deux États.