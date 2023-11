Dans sa prise de parole énergique devant les caméras, mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau en a aussi appelé à une désescalade des tensions et des divisions au pays.

(Ottawa) Sans aller jusqu’à réclamer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Justin Trudeau réclame une pause humanitaire « significative » – non seulement pour acheminer de l’aide humanitaire et sortir ceux qui sont pris au piège à Gaza, mais également afin que le contexte se prête à un retour aux négociations sur la solution à deux États.

S’il faut faire « tout ce qu’on peut pour réduire la violence », et permettre l’accès dans l’enclave à une « aide réelle, substantielle », il faut aussi commencer à penser à des solutions pour l’avenir, a plaidé le premier ministre mercredi en mêlée de presse, à son arrivée à la rencontre hebdomadaire de son caucus.

« Nous avons besoin aussi de pouvoir commencer les conversations sur ça va être quoi la solution [à] moyen et long terme – comment on va établir ces deux États prospères, en sécurité, viables. Un État palestinien responsable qui protège et prend soin des citoyens, un État d’Israël, un État juif, protégé, en sécurité », a-t-il insisté.

Tout en dénonçant les attentats « horribles « et « inimaginables » perpétrés en Israël il y a un mois et un jour par le Hamas, Justin Trudeau a condamné « la mort », ainsi que la « dévastation, la destruction de familles, d’aînés, d’enfants de mères » qui a suivi dans la bande de Gaza, où le bilan a franchi le cap des 10 000 victimes.

Il s’est tout de même réjoui que le Canada ait réussi à évacuer 75 personnes mardi par le poste frontalier de Rafah, qui sépare l’enclave de l’Égypte. Mais « il reste des centaines de gens et de familles à sortir », sans parler des otages que retient le Hamas depuis les attaques du 7 octobre, a-t-il rappelé.

Des citoyens et des résidents permanents canadiens et leurs proches sont sur une liste pour évacuer mercredi et jeudi, selon nos informations.

Des gestes haineux « épouvantables » au Canada

Dans sa prise de parole énergique devant les caméras, mercredi matin, le premier ministre en a aussi appelé à une désescalade des tensions et des divisions au pays.

La montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie sont « épouvantables », a-t-il tranché.

« Si on n’arrive pas à mieux s’entendre au Canada – à mieux, pas juste s’entendre, s’écouter –, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher ? », a lancé Justin Trudeau.

Ainsi doivent cesser les gestes haineux visant les synagogues, ciblées sur des entreprises juives, des centres communautaires et des garderies juives, de même que la « récrimination de quiconque ose montrer un drapeau palestinien », a-t-il déclaré.