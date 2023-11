(Québec) Le maire de la capitale et le premier ministre François Legault doivent se rencontrer cette semaine pour faire le point sur l’épineux dossier du tramway, une réunion qui n’a rien d’un « dîner de cons », assure Bruno Marchand.

Le gouvernement de François Legault s’est montré critique dans les derniers jours à propos de l’ultime solution présentée la semaine dernière par Bruno Marchand pour sauver le projet de tramway. Le premier ministre a laissé entendre que la nouvelle facture de 8,4 milliards de dollars était « très chère » et que l’aventure paraissait risquée.

Le maire de Québec doit rencontrer François Legault et la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, mercredi ou jeudi. Bruno Marchand assure qu’il pense pouvoir convaincre le gouvernement du Québec de donner le feu vert à son fameux « plan B », qui implique que la Ville soit maître d’œuvre du projet.

« Je sens qu’ils ont une ouverture franche et honnête. Je n’ai pas l’impression que c’est un dîner de cons », a répondu Bruno Marchand mardi à la question d’un journaliste.

« Un dîner de cons, c’est un dîner où on est là pour faire rire de soi. Ce n’est pas l’impression que j’ai. Je pense qu’on est conviés à avoir une discussion et à partager nos visions. La suite des choses est entre leurs mains. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE François Legault

Le gouvernement du Québec, principal bailleur de fonds du tramway, connaît l’estimation de 8,4 milliards depuis juillet. Mais ce n’est que la semaine dernière qu’il a appris que la Ville allait se passer d’un consortium – trop cher – et assurer la maîtrise d’œuvre du projet. En clair, la Ville veut séparer le projet en lots pour réduire les coûts et assumer les risques.

Le maire Marchand a admis la semaine dernière que l’unique consortium encore dans la course pour l’imposant contrat, Mobilité de la Capitale, s’apprêtait à déposer une soumission au-delà des 10 milliards.

Bruno Marchand assure que son « plan B » est « rigoureux et réel ». Le maire a par ailleurs répondu à François Legault, qui disait la semaine dernière : « On me dit qu’on a enlevé toutes les prévisions d’imprévus » dans l’estimation de 8,4 milliards.

C’est faux, selon le maire. « Dans le dossier d’affaires, il y a 2,2 milliards de contingence pour parer les risques. Donc, il y a plus de 26 % des sommes qui sont réservées pour les imprévus », insiste M. Marchand.

Oubliez un métro

Le maire joue son va-tout lors de la rencontre de cette semaine. Bruno Marchand ne cesse de répéter que la « balle est dans le camp du gouvernement du Québec ». Québec doit en effet assumer 51 % de la facture, le fédéral 40 % et la Ville, les 9 % restants.

Le gouvernement Legault ne pourra plus gagner du temps encore bien longtemps : il devra certainement se positionner clairement sur le tramway rapidement, alors que l’entreprise Alstom, qui a obtenu le contrat pour le matériel roulant, attend de commencer la production.

« On est rendu à la dernière ligne droite avant de lancer. On ne peut plus dire : on va attendre ou on va hésiter », note M. Marchand.

Le maire Marchand s’inquiète que la CAQ décide de tout recommencer à zéro en lançant des consultations sur la mobilité dans la capitale.

Quant au métro, que plusieurs opposants au tramway brandissent comme une solution miracle, Bruno Marchand n’y croit pas dans le contexte actuel.

« Les experts disent qu’un métro, c’est quatre fois plus cher du kilomètre. On peut bien dire : on veut un métro, mais quatre fois plus cher, ça va avoisiner les 30 milliards. Est-ce que c’est ça qu’on veut ? », a demandé le maire.

« Les gens de Québec vont devoir se dire qu’on ne peut pas être pour le transport collectif, en souhaiter, mais ne jamais avoir de solution, dit-il. Certains n’aimaient pas le SRB, parfait… D’autres n’aiment pas le tramway. Et là, ça prendrait un métro ? Mais quand vous allez connaître les faits, si vous êtes contre le métro, ça veut dire qu’on tourne vraiment en rond. »