(Québec) Le maire de la capitale et le premier ministre François Legault doivent se rencontrer cette semaine pour faire le point sur l’épineux dossier du tramway, une réunion qui n’a rien d’un « dîner de cons », assure Bruno Marchand.

Le gouvernement de François Legault s’est montré critique dans les derniers jours quant au « plan B » présenté la semaine dernière par Bruno Marchand pour sauver le projet de tramway. Le premier ministre a laissé entendre que la nouvelle facture de 8,4 milliards de dollars était « très chère » et que l’aventure paraissait risquée.

Mardi encore, dans les couloirs du parlement, des élus caquistes ont refusé de dire si le projet de tramway, que le gouvernement appuie officiellement depuis 2018, était le bon pour la capitale.

« On a toujours mentionné qu’on voulait avoir un réseau structurant, maintenant le moyen reste à déterminer », a même déclaré le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, dans une formule qui en dit long.

Le maire de Québec doit rencontrer mercredi le premier ministre François Legault et la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Le temps presse pour ce mégaprojet : l’entreprise Alstom, qui a obtenu le contrat pour le matériel roulant, attend le signal pour commencer la production.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le premier ministre du Québec, François Legault.

« On est rendus à la dernière ligne droite avant de lancer. On ne peut plus dire on va attendre ou on va hésiter », note M. Marchand, qui ne cesse de répéter que la « balle est dans le camp du gouvernement du Québec ».

Le ministre de l’Économie a lui-même admis mardi que tout report du projet de transport en commun structurant de la capitale allait faire encore augmenter les coûts. Mais Pierre Fitzgibbon non plus n’a pas voulu dire s’il appuyait le tramway. « Moi je demeure à Montréal. Je vais laisser les gens de Québec gérer le tramway de Québec. Je pense qu’on a besoin de transport collectif structurant », a-t-il dit.

Bruno Marchand assure qu’il pense pouvoir convaincre le gouvernement du Québec de donner le feu vert à son fameux « plan B », qui implique que la Ville soit maître d’œuvre du projet.

« Je sens qu’ils ont une ouverture franche et honnête, je n’ai pas l’impression que c’est un dîner de cons », a répondu Bruno Marchand mardi à la question d’un journaliste.

« Un dîner de cons, c’est un dîner où on est là pour faire rire de soi. Ce n’est pas l’impression que j’ai. Je pense qu’on est conviés à avoir une discussion, et à partager nos visions. La suite des choses est entre leurs mains. »

Guilbault s’en prend au fédéral

Le gouvernement du Québec, principal bailleur de fonds du tramway, connaît l’estimation de 8,4 milliards depuis juillet. Mais ce n’est que la semaine dernière qu’il a appris que la Ville allait se passer d’un consortium – trop cher – et assurer la maîtrise d’œuvre du projet. En clair, la Ville veut séparer le projet en lots pour réduire les coûts.

Le maire Marchand a admis la semaine dernière que l’unique consortium encore dans la course pour l’imposant contrat, Mobilité de la Capitale, s’apprêtait à déposer une soumission au-delà des dix milliards.

Bruno Marchand assure que son « plan B » est « rigoureux et réel ». Le maire a par ailleurs répondu à François Legault, qui disait la semaine dernière : « on me dit qu’on a enlevé toutes les prévisions d’imprévus » dans les 8,4 milliards.

C’est faux, selon le maire. « Dans le dossier d’affaires, il y a 2,2 milliards de contingence pour parer les risques. Donc il y a plus de 26 % des sommes qui sont réservées pour les imprévus », insiste M. Marchand.

Québec a donc le sort du tramway entre ses mains, lui qui doit assumer 51 % de la facture, contre 40 % pour le fédéral et 9 % pour la Ville.

Qu’attend le gouvernement avant de trancher ? Mardi, la ministre des Transports a pointé du doigt Ottawa. Selon Geneviève Guilbault, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos joue sur les mots quand il dit qu’Ottawa est prête à financer le projet de 8,4 milliards.

« La seule chose qui est attachée du fédéral présentement c’est 1,2 milliard », a affirmé Mme Guilbault. « Si on prend le 1,2 milliard sur 8,4 on est à 14 % de financement fédéral. »

« S’il y avait quatre milliards d’argent fédéral d’attaché, ça ferait longtemps qu’on ne serait plus en train d’en parler », a ajouté la ministre.

Avec Tommy Chouinard et Fanny Lévesque, La Presse