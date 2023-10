Otages retenus à Gaza Le temps commence à presser, craint Mélanie Joly

(Ottawa) Le sort des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza est de plus en plus précaire, et leur temps est compté, s’inquiète la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Il y a donc urgence de conclure une entente entre toutes les parties afin de les sortir de l’enclave, où Israël et le Hamas sont engagés dans de violents combats au sol.