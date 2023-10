(Ottawa) Le sort des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza est de plus en plus précaire, et leur temps est compté, s’inquiète la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Il y a donc urgence de conclure une entente entre toutes les parties afin de les sortir de l’enclave, où Israël et le Hamas sont engagés dans de violents combats au sol.

« Nous avons besoin d’un accord de toutes les parties pour faire sortir les ressortissants étrangers, y compris les Canadiens. Nous devons aussi libérer tous les otages, et nous devons permettre à la nourriture, au carburant et à l’eau d’entrer dans la bande de Gaza », a-t-elle déclaré lundi à Toronto.

À ces fins, le Canada « va demander à d’autres pays de se joindre à l’appel », a souligné la diplomate en chef dans un passage en français du discours qu’elle a livré devant un parterre d’invités de l’Economic Club of Canada, dans la métropole ontarienne.

À ce jour, « nous sommes toujours à la recherche de deux personnes qui pourraient être détenues en otage », et 400 Canadiens « sont pris au piège à Gaza dans la peur et le désespoir », a-t-elle enchaîné.

« C’est pourquoi nous avons besoin de pause humanitaire, d’une trêve humanitaire, à Gaza », a martelé la ministre Joly.

Pendant ce temps, à Ottawa, des proches de victimes des attentats perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier étaient venus lancer un appel à l’aide pour libérer leurs proches pris en otage, ou pleurer leurs morts.

Parmi eux figuraient Harel Lapidot, l’oncle de Tiferet Lapidot, 22 ans, assassinée au festival techno Tribe of Nova, comme quelque 260 autres participants.

« Elle devait célébrer son 23e anniversaire le lundi suivant cet horrible samedi », a laissé tomber le natif de la Saskatchewan.

À peu près au même moment, dans un autre édifice de la cité parlementaire, des dirigeants de communautés musulmane, chrétienne et juive lançaient un appel à un cessez-le-feu immédiat.

Le gouvernement Trudeau, à l’instar de ses plus proches alliés, a écarté cette option.

Des vidéos des massacres

En matinée, l’ambassade d’Israël au Canada avait convié les journalistes de la colline à un visionnement de certaines séquences vidéo des attaques perpétrées par le Hamas, notamment dans les kibboutz.

Les vidéos tournées à l’aide de caméras GoPro des hommes armés du Hamas, ou filmées par des caméras de sécurité, montraient plusieurs scènes difficiles à soutenir.

On y voyait des gens se faire tirer dans leur véhicule ou en pleine rue, des lits ensanglantés, des corps brûlés vifs.

Un attaché de l’armée israélienne au Canada a affirmé que les scènes les plus explicites avaient été évacuées de ce montage d’une durée d’environ 10 minutes.