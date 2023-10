(Trois-Rivières) Des propositions politiques répulsives expliquent en partie le plafonnement de Québec solidaire (QS), selon la députée Christine Labrie. La stagnation des appuis du parti a été au centre des débats entre les trois candidates à la cochefferie du parti dimanche.

Ce qu’il faut savoir Les députés Christine Labrie et Ruba Ghazal et l’ancienne députée Émilise Lessard-Therrien sont candidates pour succéder à Manon Massé comme co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Les délégués du parti feront leur choix à la fin du mois de novembre lors d’un congrès à Gatineau. Les trois candidates estiment que Québec solidaire a plafonné et que le parti de gauche doit changer son approche pour attirer de nouveaux électeurs.

« Les gens sont conscients qu’il faut lutter contre les changements climatiques, mais se sentent jugés par notre discours, ils ont l’impression qu’on va altérer leur qualité de vie […]. C’est particulièrement vrai en dehors des grands centres urbains », a laissé tomber la députée de Sherbrooke durant ce débat de plus d’une heure qui s’est tenu devant près de 200 militants à Trois-Rivières dimanche.

C’est un sujet sur lequel on crée beaucoup de sentiment de répulsion. Christine Labrie

Sur cette question, Mme Labrie estime carrément que le discours de QS a créé un sentiment de répulsion pour les citoyens des régions et des banlieues. « […] On les pointe quasiment du doigt comme étant des gens qui ne participent pas », a-t-elle déploré.

Elle a été cinglante à l’endroit d’autres aspects du parti. Elle demande aux membres de s’éloigner de l’image de « pelleteux de nuages » et d’éviter de mettre de l’avant des propositions complexes ou du jargon technique, comme des fiducies foncières ou le concept de transition juste, qui ne sont pas compris par la majorité des électeurs.

Sur la souveraineté, Mme Labrie juge inacceptable que QS accepte que la moitié de ses sympathisants ne soient pas indépendantistes. « On n’accepterait jamais un sondage qui dit que la moitié des membres se disent féministes. Pourquoi on accepte que ce soit le cas pour l’indépendance ? », s’est-elle demandé. Elle estime également que le parti se cache derrière son projet « d’assemblée constituante » – une « échappatoire » – pour éviter de définir son projet de pays.

Mais elle n’est pas la seule à craindre la stagnation des appuis du parti. Émilise Lessard-Therrien se dit « grandement préoccupée par notre plafonnement », et Ruba Ghazal a déposé un plan pour faire croître l’électorat du parti.

PHOTO STÉPHANE LESSARD, LE NOUVELLISTE Les trois candidates à la cochefferie de Québec solidaire, Christine Labrie, Émilise Lessard-Therrien et Ruba Ghazal

Ghazal mise sur l’expérience

Mme Ghazal, elle, mise sur l’indépendance, sur son expérience – elle frôlera la cinquantaine en 2026 – et sur son militantisme de longue date au sein de QS et fait valoir son plan pour aller chercher plus d’appuis chez les travailleurs et dans les banlieues.

PHOTO STÉPHANE LESSARD, LE NOUVELLISTE Ruba Ghazal

Elle a fait remarquer que lorsqu’elle participe à des rencontres militantes aux quatre coins du Québec, les professeurs de cégep et d’université sont nombreux, mais les travailleurs de « shops » sont absents. Un non-sens pour le « parti des travailleurs », a-t-elle déploré. « Ces gens-là ne votent pas pour nous. Il va falloir créer un dialogue avec eux », a-t-elle souligné.

On est performants [les députés], mais ça ne percole pas dans la population. On stagne depuis 2018. Il va falloir qu’on se démarque. Ruba Ghazal

Elle propose de sortir de la « bulle parlementaire » en faisant un maximum de tournées régionales, mais elle met en garde les militants du parti contre l’idée de choisir Émilise Lessard-Therrien. Une co-porte-parole qui n’est pas élue à l’Assemblée nationale aura une portée médiatique moins grande que son collègue masculin, alors même que Québec solidaire compte deux fois plus d’hommes que de femmes dans son caucus, a indiqué Mme Ghazal.

La députée de Mercier, l’ancien fief d’Amir Khadir, a soumis plusieurs propositions pour faire plus de place aux régions, notamment dans les instances du parti.

Une porte-parole des régions

Mais l’élue montréalaise fait face à un front commun sur cette question : Mme Lessard-Therrien et Mme Labrie estiment toutes deux que la prochaine porte-parole doit provenir de l’extérieur de la métropole. « Pour que les gens nous écoutent, on doit décoller l’étiquette de parti montréalais. Ça ne réglera pas tout, mais c’est essentiel », a laissé tomber Mme Labrie.

De son côté, Émilise Lessard-Therrien a joué la carte de la ruralité et a fait valoir qu’elle est la seule qui connaît bien la réalité des régions éloignées. Elle ferait ainsi contrepoids à Gabriel Nadeau-Dubois, un député urbain. Avec le départ de Mme Massé, elle estime qu’il ne faut pas oublier de « remettre le rêve au cœur du discours de Québec solidaire ».

PHOTO STÉPHANE LESSARD, LE NOUVELLISTE Émilise Lessard-Therrien

Le vote n’est pas rationnel, il est très affectif. Il faut solliciter cette fibre. Émilise Lessard-Therrien

Elle estime que les militants doivent se demander « qui fera sortir Québec solidaire du plafonnement » et quelle candidate sera capable d’assurer » la croissance du parti. Elle fait valoir que comme ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, elle pourra y parvenir.