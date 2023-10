Conseil des ministres Legault confie à un député de Trois-Rivières la responsabilité de l’Abitibi

(Québec) Député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre de la Mauricie, du Nord-du-Québec, et depuis jeudi, ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue. Jean Boulet hérite d’une nouvelle région au conseil des ministres, alors que Mathieu Lacombe, de qui relevait la région minière, a exprimé le souhait d’avoir plus de temps à consacrer à sa famille et à ses autres dossiers.