(Québec) Le premier ministre François Legault ferme la porte pour l’instant à un référendum sur le projet de tramway de Québec, mais évoque du même souffle la nécessité de « consulter » la population, sans préciser la manière.

Le roman-feuilleton du tramway de Québec, qui n’est jamais à court de rebondissements, a repris de plus belle cette semaine. Une chronique du Journal de Québec citant des sources anonymes au gouvernement indiquait que l’idée de soumettre le projet à un référendum avait de plus en plus d’appuis dans le caucus de la CAQ.

« On n’est pas là », a lancé mardi le premier ministre du Québec lors d’une mêlée de presse au parlement, en référence à un référendum.

« On veut consulter la population. Comment on va consulter la population, que ce soit sur un pont éventuel ou sur le tramway, on n’a pas encore décidé de la façon. Mais on veut consulter la population », a ajouté François Legault.

Pressé par les journalistes, il n’a pas voulu écarter complètement l’idée d’un référendum. « On n’est pas rendus là », a-t-il répété.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE François Legault

Cette idée d’une large consultation sur la mobilité dans la capitale est née après la défaite caquiste dans Jean-Talon. Le gouvernement a aussi ressuscité le projet de troisième lien.

Quelle forme prendra cette consultation ? Pourrait-elle mener à l’abandon par le gouvernement de son appui au tramway, un projet lancé par Régis Labeaume en 2018 ? Les élus caquistes n’ont pas su mardi donner des réponses claires à ces questions.

« On a des discussions en caucus qui vont à plusieurs endroits. Ce sont des discussions ouvertes. Naturellement, on dit qu’on doit consulter les citoyens. Il y a une préoccupation d’acceptabilité sociale. Ça se définit ça », a lancé le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

« Personnellement, je n’ai jamais parlé de référendum. Cette idée-là ne vient pas de moi », a quant à elle assuré la ministre des Transports et de la mobilité durable, Geneviève Guilbault. « Quand j’aurai la structure ou la forme de la consultation, je vous reviendrai », a-t-elle ajouté.

Au parlement de Québec, tant Québec solidaire que le Parti québécois ont rejeté l’idée de tenir un référendum sur le tramway de Québec.

« Le tramway est un projet dont on a besoin, on l’étudie depuis longtemps et il n’est pas question de référendum ici », a indiqué le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, qui doit voir le tramway passer par sa circonscription.

« Pourquoi un référendum dans ce projet-là ? Pourquoi pas dans les autres projets ? Est-ce que le gouvernement entend l’imposer ou pas ? Ce sont ces questions-là sur lesquelles il faut avoir des réponses », a quant à lui déclaré Pascal Paradis, le nouveau député péquiste de Jean-Talon, circonscription que doit aussi parcourir le tracé.

La facture bientôt connue

Chose certaine, les appuis au projet semblent en baisse. Un sondage SOM-Le Soleil dévoilé en septembre montrait que seuls 32 % des répondants de la grande région de Québec appuyaient toujours le projet. La Ville de Québec promet de dévoiler incessamment son dernier sondage sur le sujet.

Plusieurs élus caquistes ont réaffirmé mardi leur appui au projet, dont M. Julien et le premier ministre. « Moi je suis d’accord avec ce projet, mais je dois d’abord voir le coût, il faut que ce soit raisonnable », nuance François Legault.

La mise à jour du coût du tramway est attendue dans les prochains mois. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a réitéré mardi qu’il coûtera certainement plus que 4 milliards. Des sources au gouvernement évoquent derrière les portes closes le chiffre de 8 milliards, mais la Ville de Québec n’a jamais confirmé.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Bruno Marchand et Jonatan Julien

Les consortiums intéressés à construire le réseau doivent déposer d’ici le 2 novembre leurs propositions financières. Mais M. Marchand indique qu’il pourrait falloir des semaines avant de pouvoir dévoiler le prix puisque des négociations de dernière minute ne sont pas impossibles.

Le maire s’est réjoui de voir plusieurs élus du gouvernement réitérer leur appui au projet mardi. Quant à la consultation, le maire Marchand a indiqué que la Ville faisait déjà bien des efforts pour augmenter l’adhésion au tramway.

« La Ville de Québec ne fera pas de référendum. La consultation a déjà été faite sur ce projet et pas seulement à Québec, mais aussi au gouvernement aussi. On a un projet avancé, pour lequel on a fait des dépenses », a lancé mardi le maire de Québec.

Bruno Marchand pense que ce projet est essentiel pour sa ville, qui doit croître de 100 000 habitants d’ici 2040. « Ce que vous voyez en ce moment sur la route, ce ne sera plus la même chose dans dix ans. Et vous allez maudire les politiciens qui n’ont rien fait », a prévenu le maire.

La Ville travaille à un plan B dans l’éventualité où la facture des consortiums serait trop salée. Le maire a déjà évoqué la possibilité d’être maître d’œuvre du projet.

« Je vous le dis : nous allons réaliser le tramway, dit-il. Mais on va trouver la formule pour le faire à juste prix. »

Avec Tommy Chouinard et Hugo Pilon-Larose, La Presse