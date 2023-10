PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE

« Cette entente-là est illégitime sur le fond, ne correspond pas à la volonté des électeurs, mais elle est la bouée de sauvetage du NPD, alors j’ai beaucoup de mal à imaginer le NPD qui tomberait en bas du Titanic (et) dirait » Non, non, non ! Je ne veux pas de bouée de sauvetage ! » », a imagé lundi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en mêlée de presse.