(Hamilton) Le congrès du Nouveau Parti démocratique (NPD) a de nouveau été perturbé samedi après-midi par des militants propalestiniens. Quelques heures plus tôt, le chef Jagmeet Singh avait passé haut la main un vote de confiance avec un appui de 81 %.

Un militant s’est plaint au micro que des délégués avaient perdu leur accréditation après une manifestation pour soutenir le peuple palestinien dans un couloir du centre des congrès de Hamilton. Ce coup d’éclat, qui a réuni quelques dizaines de personnes, s’était déroulé plus tôt dans le couloir à l’extérieur de la salle où M. Singh prononçait son discours.

Le NPD a justifié le retrait des accréditations en vertu de sa politique anti-harcèlement et le besoin de créer « un espace sécuritaire » pour les délégués. Une militante a continué à crier des slogans sur la libération de la Palestine, sous le regard consterné des députés Heather McPherson, Jenny Kwan et Peter Julian qui s’apprêtaient à participer à un panel sur la scène.

« Ils n’ont même pas reconnu ce que le peuple palestinien vit, a déploré Shiam Abdella, qui est vice-présidente de l’association de circonscription d’Oakville, en Ontario. Seulement ça, ça aurait été suffisant pour moi. »

« Le monde présentement est dangereux et épeurant. Des membres de notre parti ont appris il y a une semaine que des membres de leur famille ont été assassinés », a rappelé Mme McPherson.

PHOTO PETER POWER, LA PRESSE CANADIENNE Des délégués du NPD ont scandé des slogans sur la libération de la Palestine.

Des résolutions d’urgence en réaction à la guerre entre Israël et le Hamas doivent être débattues en fin d’après-midi samedi. Au moins deux autres résolutions condamnent les crimes de guerre de part et d’autre. Les échanges étaient d’abord prévus vendredi, puis ont été repoussés. Le débat sera limité à 30 minutes et des délégués se demandaient toujours en début d’après-midi vendredi où ils pouvaient consulter ces propositions.

Singh condamne la violence du Hamas et d’Israël

Quelques heures plus tôt, Jagmeet Singh a condamné la violence commise à la fois par le Hamas et par l’État israélien dans son discours.

« Rien ne peut justifier la torture, les meurtres et les violences sexuelles commis par le Hamas, a déclaré M. Singh. Et nous devons appeler à la fin immédiate des massacres de civils innocents à Gaza. Le monde ne peut pas rester les bras croisés tandis que les habitants de Gaza sont laissés pour compte. »

Les quelque 900 délégués réunis dans la salle se sont levés pour l’applaudir.

« Les néo-démocrates ont toujours été ceux qui nourrissent le désir de paix, même lorsqu’il y a des appels à la guerre », a-t-il ajouté.

Il s’est toutefois gardé de qualifier les bombardements de l’État israélien dans la bande de Gaza de crimes de guerre en point de presse.

81 % d’appuis

M. Singh a passé haut la main le vote de confiance des militants avec un appui de 81 %. Ce résultat est le plus bas qu’il ait obtenu depuis qu’il a pris la tête de la formation politique en 2017. Il y voit un signe que les néo-démocrates veulent en obtenir plus dans le cadre de l’entente qui les lie aux libéraux.

« J’ai reçu un mandat fort et les néo-démocrates me disent vas-y et travaille plus fort. C’est ce que je vais faire », a-t-il affirmé après le dévoilement des résultats.

PHOTO PETER POWER, LA PRESSE CANADIENNE Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a obtenu 81 % d’appuis lors d’un vote de confiance.

Il a dit vouloir obtenir « des actions concrètes pour donner un coup de main aux gens » qui sont aux prises avec la crise du logement, la crise d’abordabilité, la hausse du coût de l’épicerie et du coût de la vie en général.

Les délégués ont adopté une résolution samedi pour la construction de 3,5 millions de logements abordables en dix ans. Il s’agit du nombre nécessaire d’ici 2030 pour que les loyers redeviennent abordables, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

L’annonce du résultat a été faite sans tambour ni trompette en début d’après-midi samedi. Le congrès du NPD réunit seulement 952 délégués, contrairement aux 1200 personnes qui s’étaient inscrites, selon les données du parti.

C’est le troisième vote de confiance de Jagmeet Singh depuis qu’il a été élu chef du NPD en 2017. Les membres doivent indiquer s’ils veulent tenir une course à la direction à chaque congrès en vertu des statuts du parti. Il avait obtenu 91 % en 2018 et 87 % en 2021.

Peu de temps après le dévoilement du résultat, les délégués ont adopté une résolution pour modifier la question du vote de confiance afin d’éviter toute confusion. Les membres décideront à l’avenir non pas s’ils veulent une course à la direction, mais plutôt s’ils veulent que leur chef reste en poste.

L’entente avec les libéraux remise en question

Jagmeet Singh a également défendu l’entente qui permet aux libéraux minoritaires de gouverner comme s’ils étaient majoritaires.

« La réalité est que les libéraux agissent seulement lorsque le NPD les force », a-t-il dit dans son discours.

Cette entente n’est pas à l’avantage du Nouveau Parti démocratique, selon un militant de longue date. Barry Weisleder souhaitait la tenue d’une course à la direction.

« Je pense que c’était une mauvaise idée dès le départ », tranche celui qui préside le caucus socialiste du NPD et qui milite au sein du parti depuis 55 ans.

« Ce n’est pas tout le monde qui est d’accord avec moi, mais on peut maintenant faire une évaluation définitive : c’est un échec », ajoute-t-il.

Le chef adjoint Alexandre Boulerice a tenté de convaincre les délégués que les néo-démocrates avaient ainsi réussi à utiliser leur rapport de force dans le cadre de cette entente.

« Pour la première fois, on a réussi à introduire 10 journées de maladie pour les travailleurs », a-t-il rappelé. Il a également mentionné le programme d’assurance dentaire ainsi que le programme d’assurance médicaments à venir et la loi anti-briseurs de grève à venir.

« Ils doivent être plus durs envers le gouvernement, mais encore mieux mettre fin à ce pacte et lui dire “nous allons soutenir les projets de loi un par un si c’est dans l’intérêt de la classe ouvrière” », fait valoir Barry Weisleder.

Il est surtout en désaccord avec le soutien du NPD aux budgets fédéraux, particulièrement celui de 2022 qui prévoyait 8 milliards de nouvelles dépenses pour la Défense nationale après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

« Nous avons besoin d’avions-citernes, pas d’avions de chasse », résume-t-il en faisant allusion aux incendies de forêt qui ont touché de nombreuses communautés au pays durant l’été.

Les délégués ont rejeté l’idée samedi de rendre l’entente entre le NPD et le Parti libéral conditionnelle au dépôt d’un projet de loi anti-briseur de grève dans les trois mois. On s’attend à ce qu’ils votent en fin d’après-midi sur une résolution d’urgence pour déchirer l’entente si le projet de loi sur l’assurance médicaments des libéraux ne prévoit pas la création d’un programme « universel, complet et entièrement public ».

Elle est appuyée par 28 présidents d’associations de circonscriptions. Elle a été priorisée et donc devrait être débattue en premier lors des 30 minutes consacrées aux résolutions d’urgence.