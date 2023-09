Selon Pascal Bérubé, le Québec n’a pas la capacité d’accueillir 471 000 immigrants temporaires, que ce soit en matière de logement, de places dans les écoles, et de services à la population.

On « aménage » la minorisation des Québécois, selon le PQ

(Québec) L’immigration temporaire en forte hausse est en train d’« aménager » la minorisation des Québécois.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

C’est ce que soutient le Parti québécois (PQ) à la lumière des données publiées par Statistique Canada mercredi.

On y apprend que le nombre d’immigrants temporaires a bondi de près de 50 % au Québec en un an, passant de 322 000 à 471 000, entre juillet 2022 et juillet 2023. Le Parti libéral du Québec (PLQ) parle quant à lui de « drapeau rouge » sur la capacité d’accueil du Québec.

Selon le député péquiste Pascal Bérubé, le Québec n’a pas la capacité d’accueillir 471 000 immigrants temporaires, que ce soit en matière de logement, de places dans les écoles, et de services à la population.

En mêlée de presse jeudi, il a déploré que pendant qu’il est question d’accueillir 50 000 à 60 000 immigrants permanents par année dans les consultations à l’Assembée nationale, le fédéral a admis sur le territoire du Québec un nombre beaucoup plus élevé d’immigrants temporaires.

« C’est extrêmement préoccupant », a pour sa part commenté le chef libéral intérimaire, Marc Tanguay, en mêlée de presse.

M. Bérubé a rappelé les déclarations de François Legault, selon lesquelles il serait suicidaire de hausser le seuil annuel au-delà de 50 000 nouveaux arrivants.