(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a présenté les « excuses les plus sincères » du Parlement à tous ceux qui ont été offensés par l’invitation qui a été faite à un ancien soldat nazi d’assister au discours du président de l’Ukraine Volodymy Zelensky vendredi dernier.

Cette affaire, qui a terni la réputation internationale du Canada à travers la planète, a donné des munitions à la machine propagandiste de la Russie et a provoqué la démission du président de la Chambre des communes Anthony Rota, continue de faire des vagues.

Dans une déclaration devant les journalistes avant de participer à la période de questions, le premier ministre a soutenu que ce qui s’est produit vendredi est « une erreur qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond »

« Le président de la Chambre était l’unique responsable de l’invitation lancée à cet homme et de l’hommage qui lui a été rendu. Il en a accepté la responsabilité et a remis sa démission. C’est une erreur qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond et nous regrettons tous profondément de nous être levés dans la chambre et d’avoir applaudi même si nous l’avons fait sans être conscients du contexte », a affirmé M. Trudeau.

« Cette erreur est une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui ont péri dans l’Holocauste et profondément blessante pour les Juifs, pour les Polonais, les Roms, les personnes de LGBTQ+, les personnes handicapées, les personnes racialisées et les millions d’autres personnes persécutées par le régime nazi », a-t-il ajouté

Plus de détails à suivre