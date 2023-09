Chris d’Entremont, qui est le premier candidat à se manifester, cumule deux ans d’expérience comme vice-président de la Chambre des communes. Il représente une circonscription de la Nouvelle-Écosse et il maîtrise le français.

(Ottawa) Le vice-président de la Chambre des communes, le conservateur Chris d’Entremont, a annoncé mercredi qu’il souhaite succéder à Anthony Rota qui a démissionné de son poste de président la veille pour avoir mené les parlementaires à ovationner un ancien nazi.

Michel Saba La Presse Canadienne

« Bien sûr », a-t-il immédiatement répondu aux journalistes qui lui demandaient s’il sera candidat alors qu’il arrivait à la réunion hebdomadaire du caucus de son parti.

Chris d’Entremont, qui est le premier candidat à se manifester, cumule deux ans d’expérience comme vice-président de la Chambre des communes. Il représente une circonscription de la Nouvelle-Écosse et il maîtrise le français.

M. d’Entremont a expliqué qu’il souhaite qu’il y ait davantage de « décorum » en Chambre et de « respect » entre les parlementaires. Il a aussi indiqué qu’il veut « réformer » la période des questions de sorte que les élus soient « moins partisans ».

« Le problème qu’on a souvent dans la Chambre des communes [est] que les partis d’opposition viennent fâchés parce qu’ils n’ont pas de réponse du gouvernement, a-t-il déclaré. On a besoin de trouver une façon qu’on ait des questions et des réponses. »

Autre élément qu’il entend revisiter : la façon dont les vérifications sont menées sur les personnes invitées par la Chambre pour qu’une erreur comme celle de vendredi dernier « ne se reproduise plus ». Ces recherches ne doivent plus être « juste » pour des « questions de sécurité » et devraient être « politiquement », a-t-il déclaré.

Quant à l’idée que les présidents puissent être partiaux, comme l’a sous-entendu son chef, Pierre Poilievre, en parlant d’Anthony Rota comme d’un « président libéral », M. d’Entremont a affirmé que c’est faux. « Je ne pense pas qu’ils sont partisans, a-t-il tranché. Je ne pense pas que M. Rota était partisan. »

La démission de M. Rota entrera en vigueur à la fin de la séance de mercredi afin de laisser le temps que soit organisée l’élection d’un nouveau président. Ce sont les vice-présidents, dont M. d’Entremont, qui auront la responsabilité d’arbitrer les débats d’ici là.

À ce moment-là, le député du Bloc québécois Louis Plamondon deviendra président intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu mardi prochain, conformément à une motion adoptée par la Chambre des communes mardi soir.

M. Plamondon, qui a été élu pour la première fois en 1984 dans Bécancour—Nicolet—Saurel, est le doyen de la Chambre, ce qui signifie qu’il en est le plus ancien député.