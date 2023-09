(Ottawa ) Le sort du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, est scellé : après le NPD et le Bloc québécois, voici que les libéraux et les conservateurs réclament son départ. Il ne bénéficie donc plus de l’appui de la Chambre dont il est le gardien.

Le fait que le gouvernement Trudeau ait décidé de larguer le président Rota constitue le coup de grâce pour ce dernier. Il s’accrochait à son poste en dépit de la controverse dont il est à l’origine, qui a fait le tour du monde et fourni des munitions à la machine de propagande russe.

La leader du gouvernement à la Chambre, la ministre Karina Gould a invité mardi le président Rota à céder son fauteuil. « Je ne vois pas, compte tenu des conversations que j’ai eues, qu’il aurait l’appui des libéraux, et je pense qu’il est temps pour lui de faire la chose honorable », a-t-elle dit avant la réunion du cabinet.

Avant elle, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait eu ces mots : « Nous avons été mis dans l’embarras en tant que Canadiens, et c’est certainement un embarras aussi pour la Chambre des communes. Et je pense que le président de la Chambre devrait écouter les députés et démissionner ».

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mélanie Joly

Quant au premier ministre Justin Trudeau, il s’était gardé de formuler cette demande, se contentant de réitérer que l’incident de vendredi avait été « profondément gênant », en se disant « certain » que le président Rota était « est en train de réfléchir [à la suite des choses] ».

Une fois l’appui du gouvernement retiré, le Parti conservateur s’est rangé dans le même camp. « Trudeau (et son Président libéral) ont jeté l’opprobre sur le Canada. Le Président libéral devra démissionner », a écrit le chef Pierre Poilievre sur X, mardi.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre

Le président de la Chambre des communes est un arbitre impartial des travaux parlementaires. S’il est vrai qu’Anthony Rota a été élu sous la bannière libérale, sa fonction exige de lui qu’il soit non partisan lorsqu’il est dans son fauteuil.

Anthony Rota s’est retrouvé au cœur d’un scandale après qu’il eut été révélé que Yaroslav Hunka, un ancien combattant de 98 ans de sa circonscription qu’il avait invité au discours du président Volodymyr Zelensky, a fait partie d’une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Yaroslav Hunka

Et lorsqu’il a mentionné sa présence dans les tribunes, élus, sénateurs et dignitaires ont ovationné l’homme, dont ils ignoraient le passé. Malgré la pluie de critiques ici et ailleurs dans le monde, malgré les appels à la démission du NPD et du Bloc québécois, le président Rota s’est accroché à son poste, lundi.

Devant l’unanimité des partis aux Communes, tout indique que le principal concerné devra se résoudre à quitter ses fonctions de son propre chef, sans quoi il pourrait faire l’objet d’une motion de censure aux Communes au cours des prochaines heures.

Le bureau du président n’avait pas encore réagi aux nouveaux développements, mardi matin.

Aux dernières nouvelles, une réunion entre le président Rota et les leaders de chaque formation à la Chambre des communes devait se tenir à midi, à l’initiative du Bloc québécois.