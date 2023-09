(Ottawa) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli en grande pompe à Ottawa, vendredi. Il s’adressera au Parlement canadien en ce 576e jour de la guerre – et il ne repartira pas les mains vides de cette visite au Canada.

Le gouvernement Trudeau profitera du passage du dirigeant de l’Ukraine, vêtu de son habituelle tenue kaki, pour annoncer une nouvelle aide financière de 650 millions afin de fournir à Kyiv du matériel militaire, dont des véhicules blindés, a pu confirmer La Presse.

Plusieurs dignitaires canadiens et ambassadeurs étrangers assisteront au discours. Deux sœurs d’un travailleur humanitaire canadien qui a récemment perdu la vie en Ukraine, Anthony Ihnat, seront aussi dans les tribunes de la Chambre des communes.

À l’extérieur de l’édifice de l’Ouest, quelques dizaines de partisans de l’Ukraine, drapeaux jaune et bleu flottant au vent, s’étaient réunis pour souhaiter la bienvenue au président et à sa délégation. Des « Slava Ukraini ! » (« Gloire à l’Ukraine ! ») se faisaient entendre sur la rue Wellington.

Il s’agit de la deuxième fois que le dirigeant ukrainien prononce une allocution devant le Parlement canadien depuis le début de l’invasion russe à large échelle. La dernière fois, au jour 20 de la guerre, il s’était exprimé par visioconférence.

Le premier ministre Trudeau et le président Zelensky tiendront une conférence de presse plus tard cet après-midi avant de s’envoler vers Toronto. Là, ils participeront à un grand rassemblement dans un manège militaire.

Remerciements à profusion

Avant de s’adresser au Parlement, Volodymyr Zelensky s’est entretenu en tête-à-tête avec Justin Trudeau. Devant les caméras, il a remercié le Canada d’avoir ouvert ses portes à plus de 175 000 réfugiés ukrainiens, et pour son soutien militaire et financier.

« Je peux le dire en anglais, en ukrainien – je suis désolé, je ne connais pas le français –, mais je veux dire merci beaucoup à tous les Canadiens. Merci de vous tenir à nos côtés jusqu’à la victoire », a-t-il affirmé, assis dans un fauteuil du bureau du premier ministre.

« C’est un privilège pour nous d’être au Canada, […] dans ce beau pays – je sais qu’il est beau, mais je n’ai pas le temps de le voir. Une fois que nous aurons remporté la victoire, c’est certain que nous reviendrons, peut-être avec les enfants », a-t-il aussi dit.

Le président Zelensky est arrivé à Ottawa tard jeudi soir, en provenance de Washington, en compagnie de femme Olena Zelenska. Il a été accueilli sur le tarmac par le premier ministre Justin Trudeau ainsi que la vice-première ministre Chrystia Freeland.

La délégation ukrainienne inclut le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, et le nouveau ministre de la Défense, Roustem Oumerov. Les deux ont une rencontre bilatérale avec leurs homologues canadiens, Mélanie Joly et Bill Blair, respectivement.