(Québec) Le ministre Lionel Carmant partage l’avis des élus municipaux : l’aide d’urgence de 15,5 millions annoncée jeudi par Québec est « un bandage » sur la crise de l’itinérance. Les maires devront patienter à la mise à jour économique de novembre pour obtenir de nouvelles sommes.

« Je [vous ai] entendu dire depuis hier que les dernières sommes […] annoncées, ce n’est pas assez, que c’est un bandage. J’en suis bien conscient », a lancé le ministre responsable des Services sociaux au parterre de maires et mairesses réunis à Québec pour le Sommet municipal sur l’itinérance. Le ministre Carmant a prononcé une allocution d’une dizaine de minutes en ouverture du sommet.

« Je suis conscient que les sommes annoncées répondent à un besoin urgent seulement et qu’il faut s’attaquer de front aux causes de l’itinérance », a poursuivi le ministre. Jeudi, le gouvernement Legault a débloqué 15,5 millions d’argent frais pour construire et aménager des refuges d’ici l’hiver. Du même souffle, M. Carmant a annoncé que le prochain dénombrement se tiendra en 2024. La fréquence de l’exercice sera déterminée au cours de la journée en collaboration avec les élus.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Lionel Carmant

Lionel Carmant était attendu de pied ferme par les élus municipaux, dont le maire de Québec, Bruno Marchand, qui l’avait prévenu de ne pas arriver au sommet les mains vides. L’accueil réservé à M. Carmant a été poli, le ton davantage à la collaboration. Ce qui contrastait avec l’ambiance du Sommet municipal sur la fiscalité, organisé la semaine dernière à Montréal.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, y était allée d’une charge frontale à l’endroit de M. Carmant. Le ministre avait dans la foulée appelé les élus municipaux « à baisser le ton ». Vendredi, la mairesse Bélisle a affirmé qu’elle acceptait la main tendue du ministre. « Bien sûr, et je prendrais son bras aussi ! », s’est-elle exclamée en mêlée de presse avant le début du sommet.

« Je pense qu’en 2023, dans une société saine, on a encore le droit de s’indigner. Je pense qu’il faut le faire. Je pense que quand on a le privilège d’avoir une tribune publique, ça vient avec une responsabilité de dire, même si parfois ça ne plaît pas. Et l’engouement qu’on voit aujourd’hui confirme qu’on a mis une lumière sur un dossier difficile, et je vous dirais que ce qu’on a besoin, c’est de retricoter le tissu social », a-t-elle dit.

Engagement financier demandé

Le maire de Québec s’attend pour sa part à repartir du sommet avec « des engagements financiers » de la part du gouvernement Legault. Bruno Marchand réclame aussi l’établissement de cibles pour « mesurer » l’effet des mesures sur le terrain.

« M. Carmant a des réponses, mais il n’est pas seul. [La ministre de l’Habitation] Mme Duranceau doit donner des réponses, le gouvernement doit donner des réponses », a-t-il ajouté. « [Ça prend] un engagement dans la durée. […]. Des sommes, des statistiques, mais un engagement à dire : voici ce qu’on va faire et voici comment on s’engage et voici les prochaines étapes », a énuméré le maire Marchand.

D’ailleurs, Québec solidaire a critiqué l’absence de la ministre Duranceau et du premier ministre François Legault au sommet. Un constat partagé par le Parti libéral du Québec.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Valérie Plante et Bruno Marchand

Valérie Plante a aussi appelé Québec à aller plus loin. « Ce qui se passe en ce moment, ce n’est pas l’affaire d’un seul ministre. Il faut que l’ensemble du Conseil des ministres se mette ensemble et se dise : comment on trouve de vraies solutions face à une crise qu’on voyait venir, qui grondait ? », a souligné la mairesse de Montréal.

Le ministre Carmant n’a pas annoncé de nouvelles sommes vendredi, évoquant que le ministre des Finances, Eric Girard, « a été très sensible et à l’écoute » sur le sujet de l’itinérance. Le ministre Girard a d’ailleurs télégraphié ses intentions dans une entrevue éditoriale à La Presse : la mise à jour économique attendue en novembre devrait comporter des mesures ciblées pour l’itinérance et le logement social.

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse, a bien pris note de cet engagement et a souligné qu’un « ministre influent » du gouvernement Legault est sensible à la cause.

Flèche à Justin Trudeau

Le président de l’UMQ a par ailleurs décoché une flèche au gouvernement fédéral. Le premier ministre Justin Trudeau a lancé la balle dans la cour des villes, mercredi, alors qu’il était invité à justifier la lenteur du déploiement d’un fonds fédéral voué à la construction rapide de logements. « On est en attente. On a les mains liées parce que nous dépendons d’une entente entre Québec et le fédéral », a rétorqué M. Damphousse.

Ottawa et Québec doivent s’entendre pour toucher les sommes du Fonds fédéral pour l’accélération de la construction de logement. Québec devrait toucher 900 millions. Le ministre fédéral et député de Québec, Jean-Yves Duclos, participe vendredi au sommet.

Le phénomène de l’itinérance est en explosion au Québec et a bondi de 44 % en cinq ans, selon le dernier dénombrement. Et la cause principale de la perte du logement est désormais les expulsions. L’itinérance s’est aussi régionalisée et ne touche plus seulement les grandes villes.