(Ottawa) Le Canada a lancé la Déclaration sur la détention arbitraire alors qu’il croupissait dans une geôle chinoise. Désormais libre, Michael Kovrig sera aux Nations unies la semaine prochaine afin de participer à une rencontre qui sera coanimée par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

« Sa présence démontre le fait qu’il croit dans l’initiative, résume la ministre Joly en entrevue. Il pense aussi que son expérience doit être partagée pour que les gens à travers le monde soient davantage sensibilisés à l’utilisation de la diplomatie d’otage ».

L’ancien diplomate, qui a passé plus de trois ans en détention arbitraire en Chine, partagera cette tribune avec le journaliste Jason Rezaian, incarcéré pour « espionnage » à la tristement célèbre prison d’Evin, à Téhéran, et l’avocate Amal Clooney, qui a notamment représenté la journaliste Maria Ressa.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Michael Kovrig

Le dialogue sera coanimé par la ministre Joly et son homologue américain, Antony Blinken, et il se tiendra mercredi prochain dans les locaux de la représentation du Canada aux Nations unies. La diplomate en chef du Canada passera la semaine à New York, mais c’est cet évènement qu’elle considère comme étant « le plus important ».

Quelque 71 États membres des Nations unies ont jusqu’à présent adhéré à l’initiative lancée en février 2021, au moment où les « deux Michael » étaient captifs du régime de Xi Jinping. Le Canada s’est alors « rendu compte qu’il n’y avait pas d’assises en droit international sur cette question », expose Mme Joly.

Le but de la rencontre de mercredi prochain, ajoute-t-elle, est autant de « mettre l’accent sur cette question et présenter différentes perspectives, particulièrement [celles] des personnes qui l’ont vécu » que « d’augmenter les différents mécanismes de dissuasion ».

Le libellé de la déclaration n’identifie aucun pays, mais on pense évidemment aux suspects habituels que sont la Chine, l’Iran, ou encore l’Arabie saoudite. Ils n’en sont pas non plus signataires, et ne s’engagent donc pas à ne pas pratiquer la détention arbitraire dans le contexte de relation diplomatique entre États.

Mais la force du nombre compte, plaide Mélanie Joly : « Ce que ça fait, c’est qu’à partir du moment où tu as un pays qui est victime de ça, dont les citoyens sont détenus arbitrairement, ce pays-là peut se retourner vers tous les autres signataires pour avoir leur appui. Et ça, ça crée une force de coalition ».

La ministre des Affaires étrangères enfilera les évènements pendant sa présence à New York : un sur les droits de la personne et de la justice au Soudan, un autre sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan, et une rencontre sur la crise en Haïti, en compagnie du premier ministre Justin Trudeau.