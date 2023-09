Identité de genre

Un comité scientifique pour une question déjà documentée

(Québec) La création d’un comité scientifique qui se penchera sur l’identité de genre afin de guider les actions du gouvernement, des écoles et des décideurs en général surprend la communauté LGBTQ+. Un guide qui aborde spécifiquement la question de l’intégration des jeunes trans et non binaires dans le réseau scolaire a été publié en 2021 par le ministère de l’Éducation, rappelle le Conseil québécois LGBT.