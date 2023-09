(London) Le Canada reporte une mission commerciale en Inde que la ministre fédérale du Commerce, Mary Ng, avait présentée comme une pièce maîtresse de la récente Stratégie indo-pacifique du gouvernement.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Le cabinet de Mme Ng n’a pas expliqué vendredi pourquoi on avait reporté la mission commerciale d’Équipe Canada, qui devait commencer le 9 octobre.

Le Canada a suspendu récemment les négociations en vue d’un accord commercial avec l’Inde. Par ailleurs, les relations entre le premier ministre Justin Trudeau et son homologue indien ont été glaciales lors d’un récent sommet à New Delhi.

Le premier ministre indien, Narendra Modi, a brièvement rencontré dimanche dernier M. Trudeau en marge du sommet des dirigeants du G20. Le compte rendu de cet entretien fourni par le cabinet du premier ministre indien précise que M. Modi s’est concentré sur les séparatistes sikhs au Canada.

Mme Ng devait piloter en octobre une mission commerciale de cinq jours d’« Équipe Canada » à Mumbai, avec des dirigeants d’entreprises et des représentants de provinces canadiennes, afin de nouer des liens avec leurs homologues du pays le plus peuplé du monde.

La ministre Ng devrait prendre la parole publiquement vendredi après-midi à l’issue d’une réunion avec ses homologues provinciaux et territoriaux.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement de la Saskatchewan a déploré qu’Ottawa ait laissé les provinces dans le flou pendant des mois sur l’état des négociations commerciales avec l’Inde.

Il y a deux semaines, le haut-commissaire indien au Canada, Sanjay Kumar Verma, a révélé qu’Ottawa avait suspendu les négociations en vue d’un accord commercial. Aucun des deux pays n’a fourni d’explication détaillée sur cette « pause » dans les négociations.