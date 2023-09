L’avion du gouvernement canadien qui devait ramener Justin Trudeau à la maison était toujours cloué sur le tarmac de l’aéroport de New Delhi, lundi, en raison d’un problème mécanique.

Un avion envoyé pour ramener le premier ministre de New Delhi

(Ottawa) L’avion du gouvernement canadien qui devait ramener Justin Trudeau à la maison était toujours cloué sur le tarmac de l’aéroport de New Delhi, lundi, en raison d’un problème mécanique. Le bureau du premier ministre espère que ce dernier pourra décoller mardi après-midi, heure locale, à bord d’un appareil envoyé en renfort.

Le séjour du premier ministre en Inde aura été plus long que prévu, bien malgré lui. Normalement, l’aéronef des Forces armées canadiennes qui le transportait, lui et la délégation canadienne, devait s’envoler dimanche soir à destination d’Ottawa, à l’issue d’un sommet du G20 difficile.

Mais l’avion n’a jamais décollé. « Le CC-150 Polaris de l’Aviation royale canadienne a subi un problème de maintenance et n’est pas en mesure de transporter le premier ministre et la délégation chez eux », explique un porte-parole du ministère de la Défense nationale, Daniel Le Bouthillier.

Le problème détecté avant le décollage concerne « une composante qui devra être remplacée », dit-il.

Un autre appareil a quitté la base de Trenton dimanche soir pour se rendre en Inde. Selon la plus récente mise à jour du bureau de Justin Trudeau, un « départ possible » est prévu « au plus tôt mardi en fin d’après-midi [heure locale] ». La situation demeure toutefois « fluide », indique-t-on.

La flotte de CC-150 Polaris comprend les appareils utilisés pour transporter le premier ministre du Canada, la gouverneure générale et d’autres hauts fonctionnaires et responsables. Cette flotte est utilisée depuis le début des années 1990.

On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de la participation de Justin Trudeau à la réunion du caucus de son parti qui se tient de mardi à jeudi à London, en Ontario. Son bureau doit fournir davantage de détails à ce sujet au cours des prochaines heures.

Les déboires du premier ministre ont attiré les railleries du chef conservateur Pierre Poilievre. « Aujourd’hui, Trudeau subit les mêmes retards de vol qu’il a imposés aux Canadiens en raison de sa mauvaise gestion des aéroports fédéraux », a-t-il écrit lundi sur X (anciennement Twitter).

Un sommet laborieux

La veille, le leader de l’opposition offrait cette analyse au sujet de la participation de son adversaire en Inde : « En mettant la partisanerie de côté, personne n’aime voir un premier ministre canadien se faire humilier et piétiner à répétition par le reste du monde ».

Son message coiffe une capture d’écran de la une du Toronto Sun où l’on voit une photo du premier ministre indien, Narendra Modi, qui semble indiquer à son homologue canadien vers où se diriger. « Par ici la sortie : Trudeau découvre qu’il a peu d’amis au sommet du G20 en Inde », a titré le tabloïd.

Le dirigeant nationaliste hindou n’a pas été tendre non plus à l’égard de son invité. « Il a fait part de nos vives préoccupations concernant la poursuite des activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada », est-il écrit dans le compte-rendu de la rencontre Trudeau-Modi en provenance du camp indien.

Des médias indiens ont eux aussi été cinglants. « La relation indo-canadienne atteint un nouveau gouffre », a titré The Economic Times, un quotidien anglophone de l’Inde. Dans cette publication comme dans d’autres, on reproche au Canada d’abriter des sikhs extrémistes en faveur de la création de l’État du Khalistan.

« C’est un gros caillou dans le soulier des relations indo-canadiennes. Le Canada arrivait avec des éléments qui rendaient la rencontre plus problématique », résume Serge Granger, professeur de sciences politiques à l’Université de Sherbrooke.

avec La Presse Canadienne