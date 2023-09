Justin Trudeau coincé en Inde

Un avion envoyé en renfort pour ramener le premier ministre de New Delhi

(Ottawa) L’avion gouvernemental qui devait ramener Justin Trudeau à la maison est cloué sur le tarmac de l’aéroport de New Delhi depuis plus d’un jour, en raison d’un problème technique. On s’attend toutefois à ce que le premier ministre décolle mardi en fin d’après-midi, heure locale, à bord de l’appareil réparé, ou sur les ailes d’un autre qui a été envoyé en renfort.