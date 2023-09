Justin Trudeau avait plus tôt promis vendredi qu’il soulèverait la question de l’ingérence étrangère s’il lui était accordé une rencontre avec Narendra Modi.

(Singapour) Le premier ministre Justin Trudeau s’entretiendra brièvement, dimanche, avec le premier ministre indien, Narendra Modi, en marge du sommet du G20, où il devrait faire part de ses inquiétudes concernant l’ingérence étrangère dans la politique canadienne.

Mickey Djuric La Presse Canadienne

La délégation canadienne tentait d’obtenir ce tête-à-tête en marge du sommet annuel des leaders des plus grandes économies mondiales, mais le bref entretien de 10 minutes, dimanche, n’a été confirmé qu’après l’atterrissage de M. Trudeau à New Delhi, vendredi.

L’Inde, aujourd’hui le pays le plus peuplé du monde, occupe une place importante dans la région indo-pacifique, où le Canada cherche à étendre sa présence commerciale, tout en réduisant l’influence croissante de la Chine dans ses chaînes d’approvisionnement.

Mais la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre, Jody Thomas, a également épinglé l’Inde comme l’une des principales sources d’ingérence étrangère au Canada, notamment pour contrer les velléités indépendantistes au sein de la communauté sikhe au Canada.

M. Trudeau avait plus tôt promis vendredi qu’il soulèverait la question de l’ingérence étrangère s’il lui était accordé une rencontre avec M. Modi.

« Comme toujours, nous soulignerons l’importance de l’État de droit », a déclaré M. Trudeau, vendredi, lors d’une conférence de presse à Singapour, avant de s’envoler vers New Delhi.

La Chine n’est pas le seul pays qui mérite un examen minutieux en matière d’ingérence étrangère, a déclaré M. Trudeau, dont le gouvernement libéral a annoncé jeudi une commission d’enquête publique très attendue sur les activités présumées de la Chine au Canada.

« Il est extrêmement important que nous continuions à protéger les Canadiens contre tout type d’ingérence », a déclaré M. Trudeau. « L’une des choses sur lesquelles nous nous concentrons dans cette enquête est de reconnaître que, oui, la Chine et la Russie sont responsables d’ingérence, mais que d’autres pays s’y engagent également », a-t-il indiqué, ajoutant que la commission « ira là où les faits l’amèneront ».

La COVID-19 s’invite

Bien que la COVID-19 ait figuré en bonne place dans les discussions lors des derniers sommets du G20, il ne fallait pas s’attendre à ce que le sujet domine à nouveau les discussions à New Delhi. Mais la délégation canadienne n’a pas échappé à la recrudescence du virus : quatre membres de la délégation qui voyage en Asie ont été déclarés positifs.

Ces responsables ont été contraints de rester sur place après des escales en Indonésie et à Singapour. Un porte-parole du premier ministre n’a pas voulu fournir d’autres commentaires pour respecter la vie privée des individus. M. Trudeau a été déclaré négatif.

Lors du sommet de New Delhi, l’ordre du jour sera axé sur le changement climatique, la sécurité alimentaire, les besoins énergétiques mondiaux, l’égalité des sexes et l’invasion russe en Ukraine.

New Delhi a déjà fait valoir que des groupes et des individus au Canada étaient à l’origine d’ingérences dans les affaires intérieures de l’Inde, notamment en ce qui concerne le mouvement séparatiste au Pendjab.

Le gouvernement indien y voit un mouvement extrémiste qui met en danger la sécurité nationale et accuse depuis longtemps le Canada d’héberger des séparatistes. Ottawa répond que la liberté d’expression signifie que des groupes peuvent exprimer leurs opinions politiques à condition qu’elles ne soient pas violentes.

Trop d’intérêts communs

Nadir Patel, ancien haut-commissaire du Canada en Inde, a déclaré que les deux pays entretenaient des relations résilientes, malgré certains défis.

« Il s’agit d’une relation florissante — et on ne peut pas en dire pour bien des pays. L’Inde fait partie de nos partenaires commerciaux à croissance rapide, et la relation est bien trop résiliente pour être distraite par un ou deux problèmes », a estimé M. Patel.

Il s’agit du premier voyage de M. Trudeau en Inde depuis sa visite controversée de 2018. À l’époque, M. Modi avait semblé ignorer complètement la présence de M. Trudeau, jusqu’aux derniers jours de sa visite de 10 jours, avec sa famille.

M. Patel rappelle que bon nombre des priorités de l’Inde à ce sommet du G20 correspondent à des intérêts du Canada. « Le G20 sera l’occasion de progresser dans ces domaines, mais d’utiliser ces dialogues pour combler les écarts qui pourraient exister ailleurs », selon l’ancien diplomate canadien. « Aucun problème ne réussira à faire déraper l’ensemble de la relation. »

Ce voyage intervient également alors que le Canada a suspendu les négociations en cours en vue d’un accord commercial avec l’Inde. Plus tôt cette semaine, la ministre fédérale du Commerce international, Mary Ng, a déclaré que cette pause ne visait qu’à « faire le point » sur les négociations.

Vendredi, M. Trudeau est demeuré prudent. « Nous savons que les négociations autour du libre-échange sont longues et complexes et je n’en dirai pas plus pour le moment. »

